التنسيقية تشارك في يوم البيئة العالمي تحت شعار «خضر بلدك وازرع شجرة»

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في يوم البيئة العالمي، تحت شعار «خضر بلدك وازرع شجرة»، الذي عقد بمركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة.

توقيع بروتوكول تعاون

وجرى خلال الفعالية، توقيع برتوكول تعاون بين المركز ونادي روتاري التحرير، وزراعة أشجار رمزية، تحمل اسم النائب الراحل أحمد زيدان، والدكتور الراحل يوسف شعبان.

وأوضحت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دور التنسيقية في الاهتمام بالعديد من الملفات، وفي مقدمتها ملف البيئة وتغير المناخ لأهميته، وقدمت تعريفًا عن التنسيقية والأيدلوجية التي تعمل بها، والاهتمام بالشباب ومشكلات المواطنين، ومشاركتهم في كل القضايا المطروحة، والاعتماد على العلم والبحث العلمي.

ملف البيئة وضرورة التوعية

أضافت «الفقي»، أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا في ملف البيئة، وضرورة التوعية المستمرة، لأنها لها أبعاد اقتصادية وصحية واجتماعية، وأن الاعتماد على التكنولوجيا يخدم الزراعة وتوفر المياه، ويحافظ على البيئة والصناعة والعمل على الوعي والثقافة، بضرورة الاهتمام بها، لأن فدان من الأشجار يوفر الأكسجين إلى 18 إنسانا، وأيضا انبعاثات سيارة واحدة تحتاج إلى زراعة 7 أشجار.

ضم وفد التنسيقية، النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية، محمد أباظة، ماهر الفضالي، جميلة زكي، مروان أبو الخير، حسن ضوه وهلا عباده.