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وفد التنسيقية يلتقي وزيرة التخطيط على هامش اجتماعات البنك الإسلامي

كتب:

وليد عبد السلام
10:06 م | السبت 04 يونيو 2022
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في دورتها الـ 47، التي استضافتها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الأول حتى الرابع من يونيو الجاري في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.

جهود الوزارة خلال الفترة الأخيرة 

وتحدث الوفد مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الجهود المتميزة التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، ومدى انعكاس ذلك على الملفات التنموية المختلفة.

كما عرض أعضاء الوفد تجاربهم الشخصية في مجالات متنوعة منها: ريادة الأعمال، وحوكمة الرياضة، والثقافة والمحافظة على التراث.

إثراء الحوار وتنمية الحياة السياسية

وفي نهاية اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقديرها لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقالت إنها تمثل حالة حوار في المجال السياسي المصري، يتوافق مع ما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيةً للتنسيقية مواصلة العمل في إثراء الحوار وتنمية الحياة السياسية.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشارك بالمنتدى؛ النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية بالمجلس عن التنسيقية، وكذلك أعضاء التنسيقية: عبد الله عصام، وعادل حمدي، ومحمد محرم، ومحمود عز، وعمر خالد.

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بقلم وليد عبد السلام