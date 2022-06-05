نائب التنسيقية: توطين الصناعة ليس رفاهية.. والتنمية الصناعية لا تقوم بدورها

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ القيادة السياسية لديها الإرادة القوية لتوطين الصناعة، إلا أنّ الحكومة الحالية لا تستثمر هذه الإرادة على أرض الواقع.

وأضاف إسماعيل، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أنّ توطين الصناعة ليس رفاهية، نتيجة التقلبات الاقتصادية العالمية وأثرها على اقتصاديات دول العالم دون استثناء، وأن توطين الصناعة يعزز من جودة المنتج المحلي، وتقليل الواردات وتوفير فرص العمل.

وتابع: «هيئة التنمية الصناعية يجب أن تكون على قدر المسؤولية، في ظل ما تعانيه المجمعات الصناعية من أزمات في تسعير الأراضي وتوصيل الوقود، وتوصيل المرافق، والبيروقراطية الشديدة، وتحميل أصحاب المصانع تكلفة الكهرباء والمياه علي مستوي المنطقة الصناعية بالكامل وهذه أعباء كبيرة تهدد استمرار المرفق الصناعي».

ونوّه نائب التنسيقية، بعدم تفعيل منظومة الشباك الواحد، ما يجعل المستثمر ينتهي من الإجراءات في مدة لا تقل عن 3 أشهر، ضاربا المثل في محافظة الإسكندرية بإرسال المستثمرين إلى القاهرة للانتهاء من الإجراءات، وهو تعطيل للعمل بشكل كبير.