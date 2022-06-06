التحليل النفسي لموقف عروسة كتب الكتاب مع زوجها: صراع إقبال الإحجام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروس تشترط على عريسها في لحظة كتب الكتاب بعض الشروط، منها احترام أهلها صغيرهم قبل كبيرهم، ذلك المقطع الذي أثار جدلا كبيرًا بسبب طريقة العروس في التحدث لزوجها، واصفين إياها أنها غير مناسبة.

هاجم بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عروس كتب الكتاب «أمنية» بسبب مقطع الفيديو، وطريقة حديثها إلى زوجها، ورأى عدد منهم أن رغبتها في الحديث بهذا الشكل كانت بهدف تحقيق «التريند» أو الشهرة.

الفحص النفسي قبل الزواج

ومن جانبه، قال الدكتور وليد هندي، الاستشاري النفسي وخبير العلاقات الأسرية، إنه دائما ما يُنصح بالفحص النفسي للزوجين قبل الزواج كوقاية لهم من تجربة قد تبوء بالفشل والطلاق وتبعاتها في المستقبل، ولكي يتجنب الزوجان الفشل المبكر ينصح بالفحص النفسي لمعرفة كل منهما شخصية واتزان وطريقة تفكير الآخر في التعبير عن مشاعره.

وأضاف «هندي» في حديثه مع «الوطن»، أنه في بعض المواقف الفاضحة تبرز الشخصية بصورة جلية، وتجعل الشخص يُكون عن الطرف الآخر مجموعة من المفاهيم، ويعطيه التنبؤ بالسلوك في المستقبل سواء بإقامة علاقة زوجية قويمة أو من عدمه.

تحليل لغة جسد عروسة كتب الكتاب

لغة الجسد في فيديو عروسة كتب الكتاب تبين بوجود تهديد ووعيد وإحساس بالفوقية والاستعلاء، وطريقتها لا ينبغي لزوجة أن تٌعبر عن نفسها بمثل هذه اللغة، بحسب ما ذكره استشاري العلاقات الأسرية، مضيفًا أنه يظهر عليها تأثير الأهل وأنها تعاني من صراع إقبال الإحجام أي أنها تريد الحياة الزوجية ولكنها تخشى المستقبل.

مساحة الخصوصية بين الأزواج أمر في منتهى الأهمية، بحسب «هندي»، فضلا عن قوانينهما الخاصة التي يصيغون مفاهيمها الخاصة وإبقاءها بعيدا عن المشاع، لافتا إلى أن عروس كتب الكتاب ركزت على أمور مسلم بها مثل احترام الأهل بدلا من اتباع طريقة التعلم بالمشاهدة وأن تكون هى قدوة له في ذلك الأمر.