ريهام حجاج لمهاجمي عروسة كتب الكتاب: «هتشيلوا ذنبهم والله»

أبدت الفنانة ريهام حجاج، دهشتها من الهجوم على العروسة أمنية طارق، المعروفة إعلاميًا بـ«عروسة كتب الكتاب»، والتي تصدرت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة، قائلة: «هتشيلوا ذنبها».

جمهور السوشيال ميديا يسعى لخراب البيوت

وكتبت ريهام حجاج، عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، قائلة: «هو ليه الناس على السوشال ميديا بيستبيحوا سيرة الناس ويسعوا لخراب البيوت؟.. عروسة بتتكلم مع جوزها في وجود عيلتها في كتب الكتاب سواء الأسلوب عاجبك أو مش عاجبك أنت ليه أصلا تقول رأيك السلبي اللي ممكن يخرب بيتهم، وتنشره على أنها بتهزئه وتحول فرحتهم لكابوس».

ريهام حجاج: «محدش يعرف ظروف العروسة إيه»

وأضافت ريهام حجاج «ممكن يكون في احتمال نص في المية أن مش قصدها أو دي طريقتها في الكلام وأكيد هو عارف وبيتجوزها وحاببها زي ما هي؟!.. تعرف ظروفهم منين؟ مواقفهم؟ عدوا بإيه سوي في الخطوبة!!.. إيه إللي خلاها تقول كده أصلا!!..دخليات الناس ماحدش يعرفها».

وتابعت: «هتشيلوا ذنبهم والله.. ده اللي ربنا قال عليه في القرآن الكريم.. من يفرق بين المرء وزوجته.. اتقوا الله.. افهموا الفرق بين حرية الرأي والأذية.. افهموا الفرق بين اللي ممكن نتكلم فيه واللي مالوش لازمة التدخل فيه من الأساس.. ستحاسبوا أمام الله على كل ده».

وكانت أمنية طارق، المعروفة بعروسة كتب الكتاب، وهي تمسك القلم، وطالبت بتوجيه كلمة قبل توقيع العقد، وسط الحضور، وتقول: «هطلب منك طلب، زي ما هشيل أهلك في عيني، تشيل أهلي في عينك الصغير قبل الكبير، ومع احترامي للكل أمي ثم أمي ثم أمي، مش هسيب أهلي بالساهل».