مبروك عطية لـ عروسة كتب الكتاب: «لسه متعرفيش هيحط أهلك في عينه ولا ودنه»

علق الدكتور مبروك عطية، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، على واقعة عروسة كتب الكتاب صاحبة شروط الزواج، والتي آثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما فعلته أثناء عقد القران، إذ ظهرت الفتاة في الفيديو وهي تلقي شروطًا على زوجها قبل التوقيع على كتب الكتاب.

وقال مبروك عطية: «معندناش نظرة صحيحة لأمور الدين، أمر الدين في هذا الشأن إن دي ساعة العقد، فلا يقال فيها غير صيغة العقد، لو كنا عارفين ربنا وحريصين على رضاء ربنا، أنت لبستي الفستان وجهزتي البطاقة، وأنتي لسه متعرفيش هيحط أهلك في عينه ولا في ودنه، إحنا متجمعين ليه، عشان كلمتين اثنين زوجتك.. قبلت وينفض السامر، والحضور جميعهم شهود، دا اسمه احترام الدين».

وأضاف مبروك عطية، في فيديو بثه على قناته بموقع «يوتيوب» بعنوان «العروسة اللي بتشرط على عريسها ساعة كتب الكتاب»: «ومن يعظم شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب، والزواج من شعائر الله»، مضيفًا أنه إذا أرادت العروس البحث والتحري، الاطمئنان له ولدينه، لديها شرط من الشروط، أو رغبة من الرغبات فيكون ذلك قبل عقد القران، أما وقد اجتمعنا لإبرام العقد، فلا كلام، إلا في الصيغة الشرعية.

عروس كتب الكتاب

تعود الواقعة لظهور العروس صاحبة الواقعة التي تحمل اسم عروس كتب الكتاب، إذ طالبت بتوجيه كلمة لزوجها قبل توقيع العقد، وسط الحضور، قائلة: «هطلب منك طلب، زي ما هشيل أهلك في عيني، تشيل أهلي في عينك الصغير قبل الكبير، ومع احترامي للكل أمي ثم أمي ثم أمي، مش هسيب أهلي بالساهل».