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واشنطن وسول تردان على كوريا الشمالية بـ8 صواريخ

كتب:

حسن رمضان
01:12 ص | الإثنين 06 يونيو 2022
صاروخ كوري شمالي

صاروخ كوري شمالي

أطلقت «سول» و«واشنطن»، 8 صواريخ ردا على تجارب الصواريخ الباليستية الأخيرة لـ «بيونج يانج»، فيما قالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، إن الحديث يدور حول إطلاق الدولتين لـ8 صواريخ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

صواريخ كوريا الشمالية

وكانت كوريا الشمالية، أطلقت أمس الأحد، 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، وأشارت هيئة الأركان المشتركة الكورةي الجنوبية، إلى أن الصواريخ حلقت ما بين 110 و670 كيلومترا على ارتفاع 25-90 كيلومترا بسرعة ما بين 3 و 6 ماخ.

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كوريا الجنوبية: «بيونج يانج» أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى
بقلم حسن رمضان