كوريا الجنوبية: «بيونج يانج» أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إنها اكتشفت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى أُطلقت من سونان في «بيونج يانج».

كوريا الشمالية أطلقت صواريخ للمرة 18 خلال العام الجاري 2022.

وكان الجيش الكوري الجنوبي، قال في وقت سابق، إن الجارة الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، لـ المرة 18 خلال العام الجاري 2022.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية نقلا عن مصدر، قوله يبدو أن الجارة الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية.

بدوره، قال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية، إن مجلس الأمن الوطني يعقد اجتماعا بشأن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، فيما قام الجيش الكوري الجنوبي بتحليل مدى الطيران وأعلى ارتفاع للقذيفة وتفاصيل أخرى.

المرة الثالثة منذ تولى رئيس كوريا الجنوبية منصبه في 10 مايو الماضي

وأشارت «يونهاب»، إلى أن إطلاق «بيونج يانج» لـ الصواريخ تعد الثالث منذ تولى رئيس كوريا الجنوبية، «يون سوك يول»، منصبه في 10 مايو الماضي.

وفي 25 مايو الماضي، بعد رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى العاصمة الكورية الجنوبية «سول» واليابانية «طوكيو»، أطلقت «بيونج يانج» صاروخا يشتبه في أنه من نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وصاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر الشرقي.

وجاء إطلاق الصواريخ غداة مغادرة مبعوث أمريكي كبير كوريا الجنوبية، والتقي الممثل الخاص للولايات المتحدة سونج كيم، بنظيريه الكوري الجنوبي كيم جون والياباني فوناكوشي تاكيهيرو في العاصمة الكورية الجنوبية «سول»، أمس الأول الجمعة، للتحضير لجميع الحالات الطارئة وسط مؤشرات على أن «بيونج يانج» تستعد لإجراء تجربة نووية للمرة الأولى منذ 2017، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

جدير بالذكر، أن منظمة «الأمم المتحدة» تحظر على كوريا الشمالية إجراء تجارب للأسلحة الباليستية والنووية.