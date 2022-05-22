بايدن يزور قاعدة عسكرية بكوريا الجنوبية: لست قلقا من تجارب بيونج يانج النووية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، أبرزها زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى كوريا الجنوبية، التي بدأها، أمس الأول الجمعة، فيما يلتقي رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان خلال زيارة عمل إلى بروكسل، رئيس أذربيجان إلهام علييف.

ومن المقرر أن يرافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس كوريا الجنوبية «يون سيوك-يول» في، زيارته لمركز عمليات القوات الجوية، في قاعدة «أوسان الجوية» جنوب العاصمة «سول»، اليوم الأحد، في المحطة الأخيرة من رحلة المسؤول الأمريكي، التي تستغرق 3 أيام إلى كوريا الجنوبية.

بايدن أول رئيس أمريكي يزور المركز

وبايدن أول رئيس أمريكي يزور المركز، الواقع في ملجأ تحت الأرض ويعمل كمركز قيادة رئيسي للعمليات الجوية والفضائية، بينما سيكون «يول» أول رئيس كوري جنوبي يقوم بذلك منذ 13 عامًا.

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، إنّه من المتوقع أن تؤكد الزيارة استعداد الحلفاء القوي لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، بعد اتفاق الرئيسان الأمريكي ونظيره الكوري الجنوبي، خلال قمة أمس السبت على توسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة.

وقال بايدن، إنّه لا يشعر بالقلق من الإجراءات التي قد تتخذها «بيونج يانج»، بما في ذلك تنفيد تجربة نووية محتملة، مشيرا إلى أنّ «واشنطن»، تفكر في الرد على أي خطوات تتخذها كوريا الشمالية.

من جانبه، سخر دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي السابق، من زيارة رئيسة مجلس «النواب» نانسي بيلوسي، وزعيم الجمهوريين بـ«الشيوخ» ميتش ماكونيل لكييف، ولقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ترامب الابن، إنّ السياسيين الذين يخشون الاحتجاجات في الولايات المتحدة، هل يعتبرون السفر إلى المناطق الساخنة آمنا؟، ونشر نجل الرئيس الأمريكي السابق، صورة مركبة من صور تم التقاطها في العاصمة الأمريكية «كييف» مع صورة أمريكية عجوز تحتج على انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن في واشنطن.

ويلتقي رئيس الوزراء الأرميني، اليوم الأحد، خلال زيارة عمل إلى العاصمة البليجكية «بروكسل»، رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس «المجلس الأوروبي»، شارل ميشيل.

رئيس وزراء أرمينيا يعقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس «المجلس الأوروبي»

وذكرت حكومة أرمينيا في بيان، أنّه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي في ​​«بروكسل» بين باشينيان وميشيل وعلييف، كما سيعقد رئيس وزراء أرمينيا اجتماعا ثنائيا مع رئيس «المجلس الأوروبي» أيضا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مبعوث أمريكي لـ أفغانستان: يجب عودة الفتيات إلى المدرسة لـ إحراز تقدم في تطبيع العلاقات

بدوره، التقى مبعوث «واشنطن» الخاص إلى أفغانستان، توماس ويست، أمس السبت، وزير خارجية حكومة «طالبان» أمير خان متقي في العاصمة القطرية «الدوحة»، مؤكدا رفض المجتمع الدولي طريقة تعامل الحركة مع النساء والفتيات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وعقب الاجتماع، أشار ويست، إلى أنّ الحوار سيستمر لدعم الشعب الأفغاني والمصالح الوطنية الأمريكية، موضحا أنّه يجب عودة الفتيات إلى المدرسة، وأن تتمتع النساء بحرية الحركة ويعملن بلا قيود، من أجل إحراز تقدم في تطبيع العلاقات.

وتابع المبعوث الأمريكي، أنّه جرى مناقشة الاستقرار الاقتصادي في أفغانستان والمخاوف بشأن الهجمات على المدنيين.

«واشنطن» تؤكد دعم الرياض فيما يتعلق بتطوير قدراتها العسكرية

والتقى نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان في العاصمة الأمريكية «واشنطن» بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، واستعرض الجانبان العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين وسُبل تعزيزها، كما بحث المسؤولان، الجهود المبذولة في الشأن اليمني ومستجداته، فيما أكدت «واشنطن»، دعم الرياض فيما يتعلق بتطوير قدراتها العسكرية وتلبية احتياجاتها الدفاعية.

وأكد المسؤولان، الرؤية «السعودية الأمريكية» المشتركة لمواجهة سياسات «طهران» المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسيمة «واس».