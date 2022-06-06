استمرار ردود الفعل الغاضبة على التصريحات الهندية المسيئة للنبي محمد

استمرت ردود الفعل الغاضبة إزاء تصريحات المتحدثة باسم «بهاراتيا جاناتا» الحام في الهند، نوبور شارما، المسيئة لـ النبي محمد «صلى الله عليه وسلم»، واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأحد، السفير الهندي لديها، جادام دارمندرا، احتجاجا على إساءة عضوين في حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في الهند للنبي محمد «صلى الله عليه وسلم»، فيما أعرب الدبلوماسي الهندي، عن الأسف والرفض لأي إساءة لنبي الإسلام.

وأمس الأحد، علق الحزب الحاكم، عمل المتحدثة باسم «بهاراتيا جاناتا» نوبور شارما، وطرد زميلها نافين كومار جيندال، المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية على إثر تعليقات مسيئة عن النبي محمد «صلى الله عليه وسلم».

دبلوماسي هندي: الشخص المسيء للنبي محمد لا يتولى أي منصب حكومي

وقال دارمندرا، إن هذا لا يمثل موقف حكومة الهند التي تولي أكبر الاحترام للأديان، مشيرا إلى أن الشخص المسيء للنبي محمد «صلى الله عليه وسلم» لا يتولى أي منصب حكومي، وإنما فقط لديه منصب حزبي، وقد تم طرده من هذا المنصب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارة الروسية.

وفي وقت سابق، أدانت باكستان بشدة تصريحات، «شارما» المسيئة للنبي محمد «صلى الله عليه وسلم»، وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن مثل هذه التصريحات غير المقبولة على الإطلاق، مشيرة إلى أن التصريحات لم تؤذ فقط مشاعر شعب باكستان بشدة، ولكن مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأدانت رابطة «العالم الإسلامي» في بيان عاجل، تصريحات المتحدثة الهندية، محذرة من مخاطر أساليب إثارة الكراهية، من بينها التطاول على الرموز الدينية.

«التعاون الخليجي»: نرفض المساس بالأنبياء والرسل والشخصيات والرموز الدينية

ودعا الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، إلى تفويت الفرصة على رهانات مثل هذه الممارسات العبثية، مؤكداً الترحيب بإعلان حزب «بهاراتيا جانات» الحاكم إيقاف المتحدثة الهندية، وإدانته بشدة إهانة أي رموز دينية لأي دين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جانبه، شجب الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، الدكتور نايف فلاح الحجرف، لتصريحات المتحدثة الهندية، مؤكدا رفضه القاطع بالمساس بالأنبياء والرسل والشخصيات والرموز الدينية كافة.