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السعودية تستنكر التصريحات المسيئة للنبي محمد في الهند

الرياض: نرفض المساس برموز الدين الإسلامي وكل الأديان

كتب:

محمد حسن عامر
09:35 م | الأحد 05 يونيو 2022
وزارة الخارجية السعودية

وزارة الخارجية السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، من إساءة للنبي محمد، لتنضم بذلك السعودية إلى الكويت وقطر في إدانة تلك التصريحات.

السعودية: نرفض المساس بكل الرموز الدينية

وأكدت السعودية، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامي، كما ترفض المساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة.

ترحيب بقرار إيقاف المتحدث عن العمل

ورحبت وزارة الخارجية السعودية بالإجراء المتخذ من حزب بهاراتيا جانات بإيقاف المتحدث عن العمل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الداعي لاحترام المعتقدات والأديان.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا...

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بقلم محمد حسن عامر