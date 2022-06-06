إضافة 7 أحواض جديدة لبحيرة الأكسدة بشرم الشيخ لحماية الطيور المهاجرة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، إن مدينة شرم الشيخ محطة مهمة للطيور المهاجرة، موضحا أنه في عام 2015 افتتح مركز شرم الشيخ لمشاهدة الطيور المهاجرة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة، لإعادة تأهيل منطقة بحيرات الأكسدة بالمدينة لتصبح مزارا سياحيا لمشاهدة الطيور.

وتابع المحافظ في تصريحات خاصة، أن بحيرات الأكسدة أصبحت مزارا سياحيا لمشاهدة الطيور المهاجرة وأهمها «اللقلق الأبيض»، مشيرا إلى أن هناك خطة لتطوير المنطقة لتصبح جاذبة للسياح الذين يأتون لمشاهدة أسراب الطيور.

إنشاء 7 أحواض جديدة

من جانبها، قالت المهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، في تصريح خاص، إن هناك خطة من أجل تطوير ورفع كفاءة أحواض بحيرات الأكسدة في منطقة السفاري بمدينة شرم الشيخ، موضحة أنه تم تطوير 15 حوضا للأكسدة، ويجرى تطهيرها وإزالة الحشائش وتدبيش الأحواض.

وأضافت أنه تقرر إنشاء 7 أحواض أكسدة جديدة بالمنطقة، ليصل إجمالي البحيرات إلى 22 حوضا، بإجمالي 10 أمتار مكعب من مياه الصرف الصحي.

مركز شرم الشيخ لمشاهدة الطيور المهاجرة

وقال اللواء خالد فودة، إن وزارة البيئة أنشأت مركز الزوار في بحيرات الأكسدة لمتابعة أسراب الطيور المهاجرة، موضحا أنه يجرى إعادة تأهيل منطقة بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ وأصبحت مزارا سياحيا لمشاهدة الطيور.

وأشار إلى أن وزارة البيئة تقوم من خلال هذا المركز بمتابعة حركة الطيور المهاجرة، وسلامة المنظومة البيئية بالمنطقة، ضمن مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة.

وقال إنه يجرى إضافة مواد صديقة للبيئة لمعالجة المياه بمنطقة بحيرات الأكسدة، لاستكمال منظومة إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء.