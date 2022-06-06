وفاة العالم والبروفيسور الفلسطيني تيسير نايفة في أمريكا

توفي، صباح اليوم الاثنين، العالم والبروفيسور الفلسطيني تيسير نايفة عن عمر ناهز 71 عامًا، في الولايات المتحدة الأمريكية.

اختراعات وجوائز حصل عليها تيسير نايفة

وبحسب ما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية، يعد البروفيسور نايفة هو مخترع فلسطيني له مجموعة من الاختراعات المسجلة باسمه عالميا، فضلًا عن حصوله على عدد من الجوائز والتكريمات العلمية.

وذكرت الوكالة أن البروفيسور الراحل كان يحمل نايفة الجنسية الأمريكية، وأشقائه العلماء الدكتور علي نايفة والدكتور منير نايفة والدكتور عدنان نايفة.

كما كان الدكتور تيسير نايفة عضوا في معهد المهندسين الصناعيين والجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين، بالإصافة لعضويته في الاتحاد الدولي للتحكم الآلي، والجمعية الفيزيائية الأمريكية.

نشأة البروفيسور الفلسطيني

وولد العالم الفلسطيني في الأردن بتاريخ 6 أكتوبر 1951 لأسرة من فلسطين من مدينة طولكرم؛ وانتقلت عائلته إلى الأردن بعد نكبة 1948، ثم سافر بدوره عام 1969 إلى أمريكا، ليستكمل تعليمه الثانوي بها، وعقب ذلك عمل في مجال الصناعة ليلتحق عام 1974 بجامعة فيرجينيا التقنية في واشنطن.