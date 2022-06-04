ورشة عمل رسم للأطفال تشارك في إحياء الذكرى الـ 74 لنكبة فلسطين (صور)

شاركت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية اليوم السبت، 4 يونيو 2022، بورشة عمل رسم للأطفال وذلك على هامش افتتاح معرض إحياء ذكرى النكبة الـ74 بمتحف محمود سعيد.

شارك في ورشة العمل نحو 30 طفلًا

وشارك في ورشة العمل نحو 30 طفلًا، وقدموا رسومات مختلفة عن فلسطين وتراثها، وذلك بمشاركة مدربين من متحف محمود سعيد والذين قاموا بتدريب الأطفال على الرسم.

وكانت قد نظمت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، المعرض الثقافي لإحياء الذكرى الـ 74 للنكبة، مساء الثلاثاء الماضي 31 مايو 2022، والذي يستمر حتى يوم الخميس 9 يونيو 2022، عدا يومي الجمعة والاثنين.

المعرض الوثائقي الذي نظمته القنصلية العامة لدولة فلسطين في الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، واستضافة مركز الفنان محمود سعيد للمتاحف والمعارض، لعرض صور وثائقية لإحياء يوم ذكرى الأرض.

وقال السفير رأفت بدران، قنصل عام دولة فلسطين بالإسكندرية، في بيان على هامش افتتاح المعرض، إن مصر تلعب دورًا محوريًا في سبيل دعم القضية الفلسطينية، والأمة العربية على مدار التاريخ، وتلعب دورًا مهمًا في سبيل وحدة الأراضي الفلسطينية.

وقال السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، نتذكر نحن الشعب الفلسطيني، قيادة ورئاسة وفصائل بكل الفخر والاعتزاز، ما قدمته الشقيقة مصر من شهداء وجرحى وأسرى لنصرة القضية الفلسطينية، بمشاركة مصر وجيشها العظيم منذ عام 1948».

يستمر المعرض لمدة 10 أيام

ويستمر المعرض لمدة 10 أيام، وعلى هامش المعرض، سيتم عمل مجموعة ورش عمل فنية للأطفال، تحت إشراف مديري المركز لتجسيد فلسطين والقدس، ومعاناة الشعب الفلسطيني، من خلال رسوماتهم ولوحاتهم، بالإضافة إلى عمل عدة مشاريع فنية مستقبلية، في إطار توطيد سبل التعاون بين الطرفين.

والنكبة مصطلح فلسطيني يبحث في المأساة الإنسانية، بتشريد عدد كبير من الشعب الفلسطيني خارج بيوتهم، وهو الاسم الذي يطلقه الفلسطينيون على تهجيرهم وهدم معظم معالم مجتمعهم السياسية والاقتصادية والحضارية عام 1948.