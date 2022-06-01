رئيس وزراء فلسطين يدين اغتيال «وراسنة»: عدم معاقبة الجناة «جريمة أخرى»

حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية اغتيال الأسيرة الفلسطينية المُحررة غفران وراسنة، مطالبًا المجتمع الدولي بتفعيل القرارات الدولية القاضية بمقاطعة دولة الاحتلال ومعاقبة جناة الجريمة.

عدم معاقبة الجناة «جريمة أخرى»

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الإرهاب المنظم الذي يستمد تكرار جرائمه من غياب العقاب الرادع، استهدف اليوم الأسيرة المحررة الشابة غفران هارون وراسنة، مشيرًا إلى أن عدم محاكمة الجناة يعني أن جريمة أخرى سيتم ارتكابها.

40 مُحققًا إلى أوكرانيا.. ولا شئ لفلسطين

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إنه بينما ترسل المحكمة الجنائية الدولية 40 محققا إلى أوكرانيا، خلال أقل من شهرين لم تبادر لفعل الشيء ذاته في فلسطين منذ عقود.

وتقدم «اشتية» لأسرة الشهيدة وعائلتها بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.

غفران هارون حامد وراسنة، تبلغ من العمر 31 عامًا وتعمل صحفية واستشهدت، صباح اليوم، عند مدخل مخيم «العروب» شمال الخليل.