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محمود مسلم

رئيس وزراء فلسطين يدين اغتيال «وراسنة»: عدم معاقبة الجناة «جريمة أخرى»

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محمد الليثي
11:05 ص | الأربعاء 01 يونيو 2022
محمد اشتية

محمد اشتية

حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية اغتيال الأسيرة الفلسطينية المُحررة غفران وراسنة، مطالبًا المجتمع الدولي بتفعيل القرارات الدولية القاضية بمقاطعة دولة الاحتلال ومعاقبة جناة الجريمة.

عدم معاقبة الجناة «جريمة أخرى»

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الإرهاب المنظم الذي يستمد تكرار جرائمه من غياب العقاب الرادع، استهدف اليوم الأسيرة المحررة الشابة غفران هارون وراسنة، مشيرًا إلى أن عدم محاكمة الجناة يعني أن جريمة أخرى سيتم ارتكابها.

40 مُحققًا إلى أوكرانيا.. ولا شئ لفلسطين

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إنه بينما ترسل المحكمة الجنائية الدولية 40 محققا إلى أوكرانيا، خلال أقل من شهرين لم تبادر لفعل الشيء ذاته في فلسطين منذ عقود.

وتقدم «اشتية» لأسرة الشهيدة وعائلتها بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.

غفران هارون حامد وراسنة، تبلغ من العمر 31 عامًا وتعمل صحفية واستشهدت، صباح اليوم، عند مدخل مخيم «العروب» شمال الخليل.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011