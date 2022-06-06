سيوة تستعد لدفن عشاقها في الرمال.. تفاصيل 3 أيام شيقة بجبل الدكرور

تستعد سيوة لانطلاق موسم السياحة العلاجية، التي تتميز به الواحة عن كثير من مدن ومحافظات مصر، حيث يلجأ إليها المصريين والوافدين الأجانب من مختلف دول العالم، من أجل الدفن في الرمال الساخنة في جبل الدكرور، لعدة أيام، للاستشفاء من العديد من الأمراض بشكل طبيعي.

موعد انطلاق موسم السياحة العلاجية بسيوة

يبدأ موسم السياحة العلاجية في واحة سيوة، في منتصف شهر يونيو الجاري، ويستمر لمدة 3 أشهر، تنتهي بحلول منتصف سبتمبر المقبل، للاستفادة من درجات الحرارة المرتفعة، التي تشهدها الواحة، التى تتجاوز 40 درجة مئوية.

طقوس الدفن العلاجي

تستقبل المشافي الطبيعية في واحة سيوة الزائرين، في منازل سيوية بمنطقة جبل الدكرور، التي تشتهر بإجراء الدفن في الرمال، حسب عيسي الشهيبي، من أهالي سيوة العاملين في الدفن، إذ أوضح أنه يتم تسكين الزوار، إعطائهم وجبات معينة تتناسب مع أعمال الدفن، ومشروبات ساخنة، مثل: النعناع السيوي والحلبة والعطارة ودهان الجسهم بزيت الزيتون.

أماكن خاصة للنساء

يقول الشهيبي لـ«الوطن»، أن عملية الدفن تتم من خلال خبراء متخصصين، بعد حفر مكان لهم في الرمال أسفل جبل الدكرور، مع تركه للتهوية من الشمس، ولافتا إلى أن لدفن يكون للجسم كله بعد خلع الملابس، وهناك أماكن خاصة للرجال، وأخرى مجاورة للسيدات، تشرف عليها سيدات بأماكن أخرى مجاورة.

مدة الدفن في الرمال

يوضح أن مدة الدفن تكون حسب ما قدرة احتمال الجسم، وتتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة، حيث تمتص خلالها الرمال كل السموم والعرق الموجوده بالجسم، مع تغطية الرأس حتى لا تتأثر بحرارة الشمس الحارقة، مشيرا إلى أن الشخص يخرج بعدها إلى خيمة صغيرة، ملوفا ببطانية، ويتناول المشروبات الساخنة، حتى يعرق جسده، ويخرج كل ما فيه، ويتم تكرارة نفس العملية لمدة 3 أيام.

استعدادات السياحة العلاجية في سيوة

يؤكد محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة لـ«الوطن»، الانتهاء من الاستعدادات لموسم السياحة العلاجية، وتجهيز المزارات السياحية في الواحة، وتنظيف الشوارع وتجميل الميادين، وصيانة أعمدة الإنارة، خاصة أن حمامات الرمل في سيوة تجذب السياح الأجانب والمصريين على مدار الموسم.