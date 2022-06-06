«شباب بتحب مصر»: شرم الشيخ تستضيف قمة المناخ نيابة عن القارة الإفريقية

قال أحمد فتحي، رئيس مؤسسة «شباب بتحب مصر»، إن مصر من الدول المتأثرة بشكل كبير بالتغيرات المناخية وخاصة الساحل الشمالي، ومن هنا فهي تقوم بجهود كبيرة للتخفيف من حدة آثار التغيرات المناخية، والنهوض بهذا الملف.

مصر تستضيف قمة المناخ نيابة عن القارة الإفريقية بأكملها

وأضاف في لقاء عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الورد»، على قناة ten، تقديم الإعلاميين كريم حاتم ونهال كمال، أن مصر تستضيف قمة المناخ نيابة عن القارة الإفريقية بأكملها، ما يؤكد إمكانيات مصر وريادتها للقارة الإفريقية، موضحا أن قيادة مصر للقمة يضع مسئوليات كبيرة على عاتقها.

لدينا أمل وثقة في قدرة الرئيس السيسي على الخروج من القمة بمفردات تفيد العالم كله

وأكد أن التغير المناخي هو أحد القضايا الشائكة في العالم بأكمله، ولدينا أمل وثقة في قدرة الرئيس السيسي في دعوة كل قادة العالم والتمكن من دعم المشروعات المناخية والخروج من القمة بمفردات تفيد العالم كله.

جهود مصر الكبيرة في ملف الطاقة المتجددة والتوسع في الهيدروجين الأخضر

ولفت رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر إلى جهود مصر الكبيرة في ملف الطاقة المتجددة والتوسع بشكل كبير في الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، حيث تعد لاعبا دوليا في التحول نحو الطاقة المتجددة.