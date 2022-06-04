خبير: التكييف في الصيف مش رفاهية بسبب التغيرات المناخية

شهدت السنوات الماضية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة مع زيادة الاحتباس الحراري في القارة الأرضية وتوسع الأوزون ما تسبب في ارتفاع الحرارة بشكل كبير، وهو ما جعل هناك تغيرات مناخية كبيرة جعلت الإنسان غير قادر على تحملها، لذلك يلجأ الكثيرون إلى تركيب التكييفات داخل المنازل والغرف والشركات والمستشفيات.

التكييف لا غنى عنه

قال المهندس شريف الدسوقي الخبير في مجال التكييفات، إن أجهزة التكييف أصبح لا غنى عنه خلال الفترة الحالية فلم تصبح مثل السابق والذي كان يعتبر ترفيهًا للمواطنين، لكن خلال الفترة والسنوات القليلة الماضية مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وهو ما جعل أجهزة التكييف ضرورة ملحة لتواجده.

زيادة الطلب على التكييفات

واضاف الدسوقي في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أن السياحة وعودتها خلال الفترة الماضية خاصة مناطق شرم الشيخ وغيرها من المناطق ساهمت بشكل كبير في زيادة الطلب على التكييفات، خاصة مع دخول استثمارات جديدة في بناء المنتجعات السياحية والفنادق.

وأشار إلى أن شركات قطاع التكييف في مصر تعتبر جميعها وطنية ومصرية، حيث منذ أن بدأت الصناعة بالشركات العاملة بأيدي مصرية.

التكييفات المركزية أفضل في الأماكن الكبيرة

وأوضح أن التوسع في أعمال البناء والتشييد وبناء الوحدات السكنية زاد بشكل كبير عمل شركات التكييف، وزادت شعبيته، كمان أن بناء الجامعات والمستشفيات يستلزم وجود تكييفات.

وكشف عن أفضل أنواع التكييفات لتركيبها في المنازل هي التكييفات المنفصلة ولكن في الشركات والمساحات الكبيرة والمستشفيات يكون التكييف المركزي هو الحل والأفضل لزيادة العدد والمستهلكين له.