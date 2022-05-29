«السراجي»: سعيد بخطوات الدولة تجاه الحد من تأثير التغيرات المناخية

كشف أحمد السراجي، أحد الخبراء المشاركين بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، ضمن جلسة «الصناعة الخضراء»، وهى الجلسة الثانية، ضمن فعاليات هذه النسخة من المؤتمر، أنه سعيدا بخطوات الدولة المصرية تجاه الحد من تأثير التغيرات المناخية، و خاصة تنظيم مصر كأول بلد عربي أفريقي للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022.

استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ ستعمل على تقدم المحادثات العالمية

وأشار «السراجي»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ، ستعمل على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في أفريقيا.

موضحا أن هذة الخطوة المهمة وغيرها من الخطوات، تشير إلى أن مصر تعمل جادة على تقليل الانبعاثات الضارة في عدد من المشروعات المختلفة، في المجال الصناعي والمواصلات وعدد من المشروعات الأخرى الخاصة بتوليد الطاقة المتجددة والاعتماد على تكنولوجيا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

خطوات فعاله في مجال تكنولوجيا تقليل الانبعاثات

وعن المحاور التى سيشارك بها «السراجي»، ضمن جلسات «مصر تستطيع بالصناعة»، أوضح أن تقليل الانبعاثات من «أتوبيسات» النقل العام، يعتبر أحد المشروعات المهمة التي سيتعاون فيها مع الدولة المصرية، وذلك في محاولة لتقليل الانبعاثات من «أتوبيسات» النقل العام ومن المعدات الثقيلة للإنشاءات.

ويرى «السراجي» أن سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التي تنظمها وزارة الهجرة و شؤون المصريين بالخارج، تعد بمثابة منصة عالمية وعلمية حقيقية، لربط الخبرات المصرية والعلماء المصريين والمتخصصين المصريين بالخارج بجهات مختلفة في مصر وليس فقط المصريين ولكن الخبرات الأجنبية.

وهي ما تعد خطوات جادة وفعاله في المجال الخاص بنقل تكنولوجيا تقليل الانبعاثات وتكنولوجيا الطاقة المتجددة الخضراء في مجالات مختلفة، ومتنوعة مختلفة داخل عدد من المشروعات في مصر، بحسب قوله.