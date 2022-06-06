للعام الرابع على التوالي.. المصرية للاتصالات ضمن قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط

نجحت المصرية للاتصالات للعام الرابع على التوالي في الحفاظ على تواجدها في قائمة فوربس لأقوى الشركات في الشرق الأوسط لعام 2022، وتصدر "فوربس" هذه القائمة سنويًا، وتقوم فيها بتصنيف الشركات وفق منهجية محددة تستند إلى ثلاثة معايير، هي القيمة السوقية، والمبيعات، وإجمالي الأصول وصافي الأرباح.

وأشادت فوربس بالأداء المالي والتشغيلي للمصرية للاتصالات خلال عام 2021، مشيرة إلى أن إيرادات الشركة حققت نموًا العام الماضي بنسبة 16 في المئة لتصل إلى 2 مليار دولار، مدعومة بالزيادة في إيرادات البيانات بنسبة 30% وارتفاع في إيرادات البنية التحتية بنحو 26%.

وأشارت فوربس أيضًا إلى نجاح الشركة في توقيع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 158 مليون دولار، لتوسيع شبكة النطاق العريض الداعمة لخدمات الجيل الرابع وتحسين تغطية شبكة الهاتف المحمول.

ومنذ تولي المهندس عادل حامد منصب الرئيس التنفيذي للشركة في يناير عام 2019، استطاعت الشركة حصد العديد من الألقاب والجوائز الدولية، حيث تم تكريم حامد في مايو الماضي كأقوى الرؤساء التنفيذيين في قطاع الاتصالات المصري في احتفالية فوربس الشرق الأوسط Celebrating Egypt’s success، فضلًا عن تكريمه واسم الشركة أكثر من مرة ضمن اقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط وأقوى الشركات أداء في المنطقة.