«المصرية للاتصالات» : 12% زيادة في إيرادات الربع الأول من 2022

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2022، طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

وقالت الشركة، فى بيان اليوم، إن إجمالى الإيرادات المجمعة بلغت 9.4 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 12٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعةً بالنمو فى إيرادات خدمات البيانات بنسبة 22%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث مثلت 74% من إجمالى النمو فى الإيرادات، متبوعة بالزيادة فى إيرادات الكوابل وخدمات الصوت.

وأشارت إلى أن قاعدة عملائها نمت على مستوى كافة الخدمات المقدمة، حيث ارتفع عدد مشتركى التليفون الثابت بنسبة 11%، وعدد عملاء الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة 14%، ومشتركى المحمول بنسبة 19%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بعدد مشتركين تجاوز 10 ملايين مشترك.

وعلى جانب آخر، وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة «اتصالات مصر»، 6 اتفاقيات تجارية واستراتيجية جديدة بين الطرفين، ويأتى ذلك فى إطار سياسة التعاون المشترك التى تعمل على تعظيم مكاسب الشركتين، وبما يدعم السوق المحلى، ويضمن تطوير الخدمات المقدمة للمستهلك النهائى عبر أحدث الحلول التكنولوجية.

وتضمنت الاتفاقيات تقديم «المصرية للاتصالات»، مجموعة من خدمات البنية التحتية والإتاحة والصوت لشركة «اتصالات مصر»، باستخدام أحدث التقنيات وبمستوى خدمات متميز بما يتيح لشركة اتصالات مصر تقديم خدمات مميزة لعملائها عبر شبكة الشركة المصرية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية.

الشركة تتعاون مع «اتصالات مصر» فى «الربط المحلى والتراسل» بقيمة إجمالية 12.5 مليار جنيه

وتأتى على رأس هذه الاتفاقيات، اتفاقية تقدم بموجبها الشركة المصرية للاتصالات خدمات الربط المحلى والتراسل لشركة اتصالات مصر لمدة ١٠ سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار جنيه، بما يغطى توسعات الأخيرة، الحالية والمستقبلية.