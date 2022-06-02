المصرية للاتصالات توقع 6 اتفاقيات بقيمة 17 مليار جنيه لتحسين مستوى الخدمة

وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر 6 اتفاقيات تجارية واستراتيجية جديدة بين الطرفين، ويأتي ذلك في إطار سياسة التعاون المشترك التي تعمل على تعظيم مكاسب الشركتين وبما يدعم السوق المحلي ويضمن تطوير الخدمات المقدمة للمستهلك النهائي عبر أحدث الحلول التكنولوجية.

خدمات البنية التحتية من «المصرية للاتصالات» لـ «اتصالات مصر».. بموجب الاتفاقيات

تم توقيع الاتفاقيات من جانب المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، والمهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر.

وبحسب بيان صادر عن المصرية للاتصالات، فإنَّ الاتفاقيات تضمنت تقديم الشركة مجموعة من خدمات البنية التحتية والإتاحة والصوت لـ اتصالات مصر، وذلك باستخدام أحدث التقنيات وبمستوى خدمات متميز بما يتيح للأخيرة تقديم خدمات مميزة لعملائها عبر شبكة الشركة المصرية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية.

خدمات الربط المحلي والتراسل لشركة اتصالات مصر.. من المصرية للاتصالات

تأتي على رأس هذه الاتفاقيات، اتفاقية تقدم بموجبها الشركة المصرية للاتصالات خدمات الربط المحلي والتراسل لشركة اتصالات مصر لمدة 10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار جنيه، بما يغطي توسعات الأخيرة الحالية والمستقبلية.

كذلك، تم الاتفاق بين الطرفين على اتفاقية توصيل مواقع المحمول عبر الألياف الضوئية، والتي من المتوقع أن تحدث طفرة في الخدمات التي تقدمها شركة اتصالات مصر لعملائها، خاصةً خدمة نقل البيانات والإنترنت بسرعات فائقة، مما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، والذى يعد تعاوناً جديدا بين الشركتين حيث ستقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات الإتاحة بسعات كبيرة على الألياف الضوئية لمواقع المحمول بشبكة اتصالات مصر، بالإضافة إلى تعديلات على عدد من الاتفاقيات الأخرى.

فيما وقعت الشركتان تطويرا لاتفاقية التجوال المحلي التي تقدمها «اتصالات مصر» لـ «المصرية للاتصالات» بما يضمن زيادة أحجام الاستهلاك الخاصة بخدمات التجوال المحلي التي تحصل عليها الأخيرة على شبكة الأولى خلال العام الجاري، والاتفاق على آليات أكثر مرونة وملائمة عند انتهاء الاتفاقية التي وقعتها الشركتين في وقت سابق من عام 2017.

حامد: استثمرنا بكثافة في تطوير البنية التحتية للمصرية للاتصالات

من جانبه، قال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، «سعداء بتوقيع هذه الاتفاقيات مع شركة اتصالات مصر بما يعمل على تعميق التعاون المشترك ويحقق صالح عملاء الشركتين».

وأضاف «حامد»، «استثمرنا بشكل كبير في تطوير البنية التحتية للمصرية للاتصالات خلال السنوات الماضية، ونعمل على تعظيم الاستفادة من هذا التطوير الذي يخدم جميع شركات الاتصالات في السوق المصري».

«متولي»: نعتز بالشراكة مع «المصرية للاتصالات».. دليل الريادة والنجاح لشركتنا

فيما أعرب المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، عن سعادته بالشراكة مع «المصرية للاتصالات»، التي تأتي كدليل على ريادة ونجاح اتصالات مصر في مجال الإبداع والابتكار، وقيامها بدور مهم في قيادة المستقبل الرقمي في مصر.

كما أكد «متولي» حرص شركة اتصالات مصر على ضخ استثمارات كبيرة في بنيتها التحتية لمواكبة الزيادة المستمرة والضخمة في معدلات استخدام البيانات في مصر، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، ويتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتطوير سرعات الإنترنت.

وأضاف: «نهتم دائما بتقديم خدمات متكاملة لعملائنا بأحدث وأفضل جودة، وذلك من خلال مواكبة تطور الأحداث العالمية وتطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة التي ظهرت في الأسواق العالمية، وخلال المرحلة القادمة ستنعكس تلك الاتفاقيات على الخدمات والعروض والمنتجات التي نقدمها لأول مرة في السوق المصرية».