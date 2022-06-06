القوى العاملة: تعيين 381 منهم 4 «قادرون باختلاف» في الأقصر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر، بتعيين 381 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 4 «قادرون باختلاف» بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، التي بلغ عددها 1872 شابًا، كما جرى استخراج 313 شهادة قياس مستوى المهارة، و702 رخصة مزاولة الحرفة.

صرف منح مواليد وزواج

وأوضح الوزير أن المديرية صرفت منحًا للعمالة غير المنتظمة لرعايتها اجتماعيًا وصحيًا، منها 10 منح مواليد بـ20 ألف جنيه، و7 منح زواج بإجمالي 21 ألف جنيه، مسجلة بقاعدة بيانات المديرية.

وتلقى الوزير تقريرًا من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر مايو الماضي، مشيرًا إلى أنه في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 255 منشأة دورى وحملات، نتج عنها تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة، وبحث 7 شكاوى.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 221 منشأة، وعمل 5 حملات نوعية، وأسفر التفتيش عن تحرير 139 محضرًا، كما تلقت المديرية 45 شكوى عمالية، جرى تسوية 8 منها وديًا، وإحالة 29 شكوى منها إلى القضاء، و18 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث والدراسة، فضلاً عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة في نحو 180 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

التدريب على العمل في مجال الحياكة والتفصيل

أما في مجال التدريب المهني انتهت المديرية من دورتين تدريبيتين على الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بالطود لـ36 متدربًا، دورتين تدريبيتين في مجال التفصيل والحياكة بالمركز لـ40 متدربة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وجارٍ عمل الاختبارات اللازمة لهم تحت إشراف أساتذة جامعة الأقصر، فضلًا عن بدء دورتين تدريبيتين على مهن التوصيلات الكهربائية والتفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة في ساحة الإمام الطيب لـ30 متدربًا ومتدربة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك».