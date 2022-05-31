القوى العاملة: تعيين 889 منهم «قادرون باختلاف» واستخراج 882 شهادة مهارة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية 889 شاباً، منهم 13 «قادرون باختلاف»، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ عدد المسجلين بها 1270 شاباً.

صرف منح للعمالة غير المنتظمة بمحافظة الاسماعيلية

وتلقى الوزير تقريراً من أحمد جابر مدير المديرية، أكد فيه استخراج 438 شهادة قياس مستوى المهارة، و454 رخصة مزاولة المهنة، خلال أبريل الماضي، كما تلقت المديرية 20 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها وديًا، وتحويل 9 شكاوى منها للقضاء، وتبقى 7 شكاوى ما زالت قيد البحث والدراسة.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيًا، صرفت المديرية 42 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 16 عاملاً من المسجلين بالمديرية، وبلغ عددهم 5985 عاملا.

تفتيش 320 منشأة وتحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة

وأشار إلى أن المديرية نظمت زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 320 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة، وعقد ندوة توعية، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 70 منشأة، وأسفر عن تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة، وعقد ندوتين توعيتين في نفس المجال.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 76 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة، وتجديد 39 آخرين، طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وأضاف مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 86 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.