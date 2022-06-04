القوى العاملة: تعيين 27 شابا واستخراج 700 شهادة مهارة ورخصة مزاولة مهنة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ 27 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 715 شاباً.

40 ألف جنيه منح للرعاية الصحية

وقال وزير القوى العاملة، إنَّ المديرية استخرجت 700 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلًا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ12 عاملا بـ40 ألف جنيه.

تلقى سعفان تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أنَّ المديرية خلال شهر مايو الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 255 منشأة، وتمّ تحرير إنذار لـ112 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تمّ إعادة التفتيش على 137 منشأة انتهت بتحرير 33 محضر سلامة وصحة مهنية، وحضور 11 لجنة تراخيص ومنح 11 رخصة.

45 محضراً للمنشآت المخالفة

وأوضح أنَّه في مجال تفتيش العمل، فتشت المديرية على 514 منشأة تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة.

وكان وزير القوى العاملة قد تلقى تقريرا آخر، من مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية يفيد بتعيين 889 شاباً، منهم 13 «قادرون باختلاف» من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية فيما بلغ المسجلين بها 1270 شاباً، استخراج 438 شهادة قياس مستوى المهارة، و454 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 20 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها ودياً، وتحويل 9 شكاوى منها للقضاء، وتبقى 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما شمل التقرير رعاية المديرية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، إذ صرفت المديرية 42 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ16 عاملاً من المسجلين بالمديرية، والذين بلغ عددهم 5 آلاف و985 عاملا.