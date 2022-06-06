متاجر كويتية ترفع منتجات الهند من الأسواق بعد الإساءة للنبي محمد «فيديو»

قامت بعض المتاجر في الكويت بإزالة ورفع المنتجات الهندية، وذلك رداً على التصريحات التي أدلت بها نوبور شارما المتحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند عن العمل، حيث وصفت تصريحات المسؤولة الهندية أنّها تسئ للنبي محمد وللدين الإسلامي، وهو الأمر الذي أثار موجة من الغضب داخل الهند وفي العالم الإسلامي جميعاً، وفق ما نقلته وسائل إعلام كويتية.

رفع المنتجات الهندية من متاجر كويتية

وكان عدد من المتاجر في الكويت قد رفعت المنتجات وسط حفاوة باتخاذ وتنفيذ تلك الخطوة التي اعتبرها المغردون الكويتيون خطوة لنصرة النبي محمد جرّاء الإساءة اللفظية التي تعرض لها قبل نحو يومين.

دعوات لمقاطعة المنتجات الهندية

وجاء قرار المتاجر الكويتية وسط مطالبات خليجية وعربية بمقاطعة المنتجات الهندية بشكل كامل عقب تغريدة نشرها المسؤول الإعلامي بحزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في الهند، نافين كومار جيندال، تحدث فيها عن زواج النبي من السيدة عائشة، وقال الحزب أنه اتخذ إجراءات صارمة وأضاف في بيان على موقعه على الإنترنت أنه يحترم جميع الأديان قائلاً: «حزب بهاراتيا جاناتا يدين بشدة إهانة أي رموز دينية لأي دين».

من جهتها قالت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، إن المملكة تدين وتستنكر تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند والتي تشكل إهانة للنبي محمد.

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها للتصريحات التي أدلت بها المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الهندي، والتي تسيء إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتؤكد رفضها الدائم للتحيز ضد الرموز.

وكانت دولتا قطر والكويت قد استدعتا سفيريها الهنود، وطالبت الدوحة الحكومة الهندية باعتذار علني عن تصريحات شارما، وقالت شارما على «تويتر» إن تعليقاتها جاءت ردًا على «الإهانات» الموجهة ضد الإله الهندوسي شيفا.