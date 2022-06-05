حريق في شمالي الهند يسفر عن مصرع 12 شخص.. وفرنسا تشهد عواصف رعدية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أبرزها الانفجار الذي ولاية «أوتار براديش» الهندية، ما أسفر عن مصرع 12 شخص، فيما شهدت فرنسا عواصف رعدية ، ما أسفرت عن مقتل امرأة وانقطاع الكهرباء عن نحو 5000 منزل.

ولقى 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 21 آخرون، جراء انفجار في مصنع للكيماويات بمنطقة «هابور» الواقعة في ولاية «أوتار براديش» شمالي الهند، وفقا لما ذكرته وكالة «برس ترست» الهندية

وفي فرنسا، لقت امرأة، مصرعها، جراء عواصف رعدية ضربت البلاد، فيما أشارت قناة «بي إف أم» المحلية، إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 5000 منزل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كما شهدت حقول العنب، أضرارا جسيمة. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مستخدمون، صورا للبرد بحجم كرات التنس.

هطول أمطار غزيرة على «ميامي» الأمريكية..وإجلاء السيارات من منطقة الفيضانات

وغمرت المياه الشوارع في مدينة «ميامي» الواقعة في جنوب شرقي «ولاية فلوريدا»، جراء الهطول الغزير للأمطار على الولاية، وقالت إدارة المدينة الأمريكية، إنه يتم إجلاء السيارات من منطقة الفيضانات.

وأشارت إدارة «ميامي»، إلى أن أحوال الطرق أصبحت الآن في غاية الخطورة، موضحة أن العديد من الطرق في المدينة الأمريكية لا يمكن الوصول إليها.

تراجع مستوى المياه في بحيرة «ميد» الأمريكية

وفي الولايات المتحدة، ضربت موجة غير مسبوقة من الجفاف غربي البلاد، كما سجلت المنطقة تراجعا كبيرا في منسوب مياه البحيرات، وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» البريطانية في تقرير ميداني نشرته، إلى أن بحيرة «ميد» التي تشكلت بعد بناء «سد هوفر»، على نهر كلورادو، التي توفر المياه لنحو 25 مليون إنسان يعيشون في 3 ولايات أمريكية، والمكسيك، تشهد تراجعا حادا في مستوى المياه فيها.

وأشارت «بي بي سي»، إلى أن المناطق المحيطة بـ«بحيرة ميد» بدأت تتحول إلى الجفاف، فيما أصدرت السلطات الأمريكية، تعليمات لسكان ولاية كاليفورنيا بتخزين المياه، حتى لا يعانوا من نقصها، حيث من المتوقع أن يزداد الجفاف مع فصل الصيف.

وفي «لوس أنجلوس» أكبر مدن «ولاية كاليفورنيا» الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، طالب السلطات الأمريكية، العديد من السكان بتقليل كميات المياه التي يستخدمونها بنسبة 35%، عقب تسجيل الولاية أسوأ بداية لموسم جفاف منذ بداية نظام التسجيل.

وفي وقت سابق، حذرت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء «ناسا»، من أن الغرب الأمريكي، يدخل الآن واحدا من أسوأ مواسم الجفاف في التاريخ.

الكويت تحبط تهريب نحو 5 ملايين قرص مخدر.. والسلطات الليبية كميات من «الحشيش» شرق البلاد

وفي الكويت، أحبطت السلطات الأمنية محاولة تهريب كمية ضخمة من الأقراص المخدرة «نحو 5 ملايين قرص مخدر» كانت مخبأة داخل 3 حاويات مواد غذائية قادمة من إحدى الدول الأسيوية،

وأشارت صحيفة «الجريدة» الكويتية، إلى أن أن قيمتها تقدر بـ 8 ملايين دينار كويتي «نحو 26 مليون دولار أمريكي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي السعودية، تمكنت شرطة «منطقة القصيم» من إلقاء القبض على 5 سعوديين ارتكبوا قضايا سطو على شاليهات واستراحات خاصة، وإتلاف محتوياتها وسرقة أجهزة كهربائية منها، وضبط بحوزة المتهمين مواد مخدرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

بدورها، ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي، القبض على مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في «منطقة الرياض»، وعثرت السلطات الأمنية بحوزتهم على بندقيتين هوائيتين غازيتين، و763 ذخيرةً، وطائران مصيدان.

السلطات الأمنية الليبية تضبط آسلحة آلية وقنابل يدوية في وكر شرق البلاد

وفي ليبيا، ضبطت السلطات الأمنية، كميات من المخدرات «الحشيش» وآسلحة آلية وقنابل يدوية و90 لترا من الخمور المصنعة محليا والمعدة للبيع في وكر يقع في طريق بين بلدية الأبرق، والقيقب شرق البلاد، وأشارت السلطات إلى إلقاء القبض على جميع من كان في الوكر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، قال وزير التربية في تونس، فتحي السلاوتي، إن وزارته لن تتسامح في مسألة التحرش وسرقة المال العام وتزوير الشهادات، مشيرا على هامش اختتام برنامج الطفل المبادر بـ«تطاوين» إلى عزل العشرات خلال العام الجاري.

صربيا تخلي العديد من مراكز التسوق في عدة مدن كبرى.. والشرطة: بلاغات كاذبة حول وجود متفجرات

وفي صربيا، قالت وسائل إعلام محلية، إن السلطات أخلت العديد من مراكز التسوق في عدة مدن كبرى بسبب بلاغات عن وجود متفجرات داخلها، فيما قالت الشرطة إن البلاغات كاذبة.