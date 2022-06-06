نواب يتساءلون عن دور جهاز تنظيم المخلفات: القمامة منتشرة فى الشوارع

العديد من التساؤلات طرحها أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، بشأن دور جهاز تنظيم المخلفات في ظل انتشار مقالب القمامة العشوائية في جميع الشوارع والميادين.

وتساءل النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن الدور الذي يقوم به جهاز تنظيم المخلفات رغم صدور قانون به وصدور لائحته التنفيذية، وقال: «هناك بعض المشكلات التي سبق وتقدمت بها وتم حلها».

مصرف «أبو عوض» كارثة تهدد صحة المواطنين

وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى بحاجة إلى الحل الفوري وهي أزمة مصرف «أبو عوض»، مؤكدًا أن وجود هذا المصرف كارثة، ولابد من القضاء عليه لأنه وصل إلى مرحلة مأساوية، وسيكون السبب في أمراض كثيرة لجميع الأهالي بالمنطقة، مضيفا أن القمامة بلغت حوالي 2 كيلو، أنها كمية كفيلة لنقل جميع الأمراض الخطرة، مما يستلزم التدخل السريع.

وقال «القطامي»، إن مقلب القمامة بمنطقة أرض اللواء موجود في مكان حيوي ورابط بين محافظة القاهرة، ورغم ذلك لا يوجد تحرك من المسئولين بشأن هذا المقلب، فيما انتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة أداء وزارة البيئة، قائلا: «الوزارة غير موجودة غلى الأرض لا تفعل شئ».

جنوب أفريقيا نجحت في مواجهة الاحتباس الحراري

ولفت إلى أن جنوب أفريقيا نجحت في الحصول على منح تقدر بنحو 8.5 مليار دولار لدعم الدولة لمواجهة الاحتباس الحراري، مشيرا إلى دعم وزارة البيئة بنحو 70 مليون دولار من البنك الأوربي، وتم توجيهها لاربع محافظات.

وأضاف: «مافيش أي حاجة تغيرت على الأرض، وذلك مع استمرار إنفاق ملايين على مرتبات ومكافآت مستشارين».