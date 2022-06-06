غدا.. وزيرة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة في فروعها الثلاث

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، عن عقد اجتماعه السنوي السابع والستين، المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، غدا الثلاثاء 7 يونيو في تمام الساعة 12 ظهرا بقاعة المجلس بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

التصويت على جوائز الدولة

يأتي انعقاد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة والبالغ عددهم 36 عضوًا، حيث يُخصص الاجتماع في الأساس للتصويت على منح جوائز الدولة المختلفة «النيل، التقديرية، التفوق»، في المجالات الثلاثة الرئيسة: «الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية»، من واقع الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص والتي عملت على مدار الأشهر الماضية، إضافةً إلى اعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية، والتي أقرتها لجان الفحص الخاصة بها في الفروع الُمعلن عنها.

وسوف ينقسم الاجتماع إلى جلستين: «تضم الأولى مناقشة جدول الأعمال، في حين تتناول الجلسة الثانية التصويت وإعلان الفائزين بجوائز الدولة».

شروط الترشيح لجوائز الدولة:

1- يكون الترشيح لجوائز الدولة مقصوراً على الهيئات والجمعيات العلمية المصرية دون الأجنبية والدولية .

2- يجب أن يكون الترشيح للحصول على الجائزة في نطاق تخصص الهيئة أو الجمعية التي تتولى الترشيح، وأن يكون مقصوراً على مرشح واحد فقط لكل فرع من الفروع المخصصة لها الجوائز، ويبطل كل ترشيح يجرى على خلاف ذلك.

3- يعتبر ترشيح شخص لنيل الجائزة قائماً ولو توفى المرشح بعد ترشيحه.

4- لا تحال الترشيحات الواردة للمجلس الأعلى للثقافة من الهيئات إلى لجان الفحص المختصة إلا إذا كانت مستوفاة كل الشروط الشكلية الواجب توافرها، طبقاً لأحكام القانون الصادر بإنشاء جوائز الدولة، وأحكام هذه اللائحة واللوائح الداخلية للمجلس الأعلى للثقافة بشأن هذه الجوائز.

5- في حالة ترشُّح الشخص لأكثر من جائزة لابد من الاتصال به لاختيار إحداها، والحصول على توقيعه على ذلك.