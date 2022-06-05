وزيرة الثقافة تفتتح مسرح الغد بعد تطويره ورفع كفاءته

تعيد الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، افتتاح مسرح الغد بعد رفع كفاءته وتأهيله وفق أحدث النظم المتخصصة، الذي ينطلق نشاطه بعد التطوير بعرض صانع البهجة «عسل وطحينة - جنان في جنان» إعداد وإخراج الفنان القدير ناصر عبدالمنعم، ويضم مجموعة من إبداعات الراحل بديع خيري، ونجيب الريحاني بمناسبة الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين، وذلك في التاسعة مساء 6 يونيو الجاري، وبحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح.

القوى الناعمة تسعى لتصحيح الأفكار المتطرفة

وقالت عبدالدايم إن مسرح الغد إحدى مفردات التنوير في الثقافة المصرية، وتابعت أن تطويره وإعادة افتتاحه يعد إضافة لمنظومة العمل الإبداعي التي تشمل عناصر متعددة، وتسعى إلى تنمية الوعي والإدراك، مؤكدة أن القوى الناعمة بمختلف صورها تعمل على مخاطبة الوجدان الجمعي ومجابهة وتصحيح الأفكار المتطرفة.

بث صانع البهجة على قناة وزارة الثقافة

صانع البهجة «عسل وطحينة - جنان في جنان» تم بثه إلكترونيًا على قناة وزارة الثقافة، ويعرض للجمهور على المسرح لأول مرة، وهو من بطولة سيد الرومي، سامية عاطف، ريم أحمد، محمود الزيات، الخضر زنون، أشرف عبدالفضيل، هايدي بركات، محمد هاشم، وإعداد موسيقي جمال رشاد.

يذكر أن مسرح الغد من تصميم الفنان زوسر مرزوق، ويعد مقر الفرقة القومية للعروض المصرية، وشملت أعمال تطويره إنشاء منظومة حماية مدنية وسلامة وصحة مهنية كاملة، وتغيير أنظمة الصوت والإضاءة والمؤثرات تحت إشراف المهندسين ياسر شعلان ومحمود عبداللطيف، بالإضافة إلى تغيير كامل لخشبة المسرح والصالة وأنظمة الديكور وتعليق الإضاءة والصوت «الميكانيزم»، وتغيير الواجهات بالكامل وإنشاء غرف للأمن وكاميرات المراقبة، إلى جانب غرف للفنانين والإداريين وصالون استقبال في بهو المسرح، واستحداث نظام صوتي داخلي، وتم تجهيز وتأثيث قاعة البروفات، واستحداث مساحة للإعلان الخارجي، وإنشاء محطة إطفاء حريق متكاملة بالخزان، ورفع كفاءة المبنى بتجديد مكوناته من الأخشاب والألمنيوم، والأبواب الخارجية العازلة للصوت، وعزل الأسطح وإنارة الواجهات الخارجية، وتطوير المدخل الداخلي والخارجي.