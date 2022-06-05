مجدي أحمد علي يحصد جائزة الإخراج الكبرى في مهرجان خريبكة بالمغرب

عبر المخرج السينمائي مجدي أحمد علي عن سعادته بفوز فيلمه «حدث في 2 طلعت حرب» بجائزة الإخراج الكبرى من المهرجان الدولي للسينما الافريقية خريبكة في دورته الـ 22 بالمغرب، متوجها بالتحية إلى جميع المشاركين في الفيلم، مشيرا إلى أن الفنان سمير صبري حصل على شهادة تقدير خاصة عن دوره في الفيلم.

ونشر مجدي أحمد علي، مجموعة من الصور خلال تسلمه الجائزة وعلق عليها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: جائزة أحسن مخرج من المهرجان الدولي للسينما الافريقية في خريبكة بالمغرب عن فيلم «حدث في 2 طلعت حرب»، تحيه لكل صناع الفيلم.

شهادة تقدير خاصة للفنان سمير صبري من المغرب

وتابع المخرج السينمائي: بالإضافة إلى جائزة أحسن مخرج حصل «حدث في 2 طلعت حرب» على شهادة تقدير خاصة للفنان الكبير سمير صبري عن دوره في الفيلم.

يشار إلى أن فيلم «حدث في 2 طلعت حرب» إنتاج 2022، و تأليف هانزادة فكري، وبطولة نخبة من الفنانين من بينهم: سمير صبري، ومحمود قابيل، وأحمد مجدي، وسهر الصايغ، عبير صبري وشريف دسوقي، وإخراج مجدي أحمد علي.

تدور الأحداث في إطار اجتماعي سياسي في شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم 4 حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.

المهرجان الدولي للسينما الأفريقية بخريبكة

وعقد فعاليات مهرجان المقام تحت شعار «السينما الأفريقية حلم قارة بأكملها» في الفترة من 28 مايو إلى 4 يونيو 2022 بالمُركب الثقافي لمدينة خريبكة شارك في الدورة 13 فيلما ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و8 أفلام ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية.

وتنافست على جوائز المهرجان أفلام من المغرب والجزائر ومصر وتشاد والكاميرون وبوركينا فاسو ورواندا وناميبيا والسنغال وزامبيا وساحل العاج وكينيا والنيجر ومالي ونيجيريا، وشمل برنامجه العديد من الفعاليات من بينها ورش تدريب لكتابة السيناريو والمونتاج والتصوير.