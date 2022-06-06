ندوة توعوية للتعريف بالتحديات المائية والحث على الترشيد بمحافظة اسيوط

نظمت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، اليوم، ندوة توعوية بالتعاون مع قصور الثقافة، بمكتبة الطفل في أسيوط الجديدة، تناولت التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة والترشيد في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه بالدولة من خلال تعريف الطلبة والطالبات بأهمية قطرة المياه.

كذلك تم التأكيد خلال الندوة على مواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية في نفوسهم من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات.

الموقف المائي بمصر وحجم التحديات

كما تم خلال الندوة استعراض و توضيح الموقف المائي بمصر وحجم التحديات التي تواجه الموارد المائية ونشر مفهوم الحفاظ على المياه وطرق حمايتها من الهدر والتلوث وتعظيم الاستفادة منها بالإضافة إلى تسليط الضوء على عدد من السلوكيات اللامسؤولة تجاه مواردنا المائية وكيفية تبني عدد من السلوكيات الإيجابية بما يساهم في الحفاظ على المياه، كما تم استعراض عددا من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ولاسيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول إلى أساليب الري الحديث.

تنظيم العديد من الندوات للتوعية حول التحديات المائية

وتقوم الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي بتنظيم العديد من الندوات التوعوية بشأن التحديات المائية بالتعاون مع العديد من الوزارات مثل الزراعة والأوقاف والتنمية المحلية والكنيسة المصرية ويشارك في الندوة مسئولي وزارة الزراعة والمهندسين الزراعيين ومهندسات الإرشاد الزراعي والمياه والأراضي، كما يحاضر فيها فريق التوعية المائية بالإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي بالمحافظات المختلفة.

يذكر أن مصر تعاني من فقر مائي بسبب ارتفاع عدد السكان ومحدودية مصادر المياه وثبات حصة مصر منها.