«الجارديان»: الحزب الحاكم في الهند متهم باضطهاد 200 مليون مسلم

ذكرت صحيفة جارديان البريطانية، في تقرير اليوم، بشأن قضية التصريحات المسيئة للنبي محمد في الهند، أن القنوات التلفزيونية الإخبارية اليمينية الهندية تعرض الخطاب المعادي للمسلمين من قبل مؤيدي حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، ونادرًا ما يتم مواجهته بالاعتذار أو التراجع عن هذا الكلام المعادي.

وكانت متحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند، ومسؤول إعلامي آخر أدلوا بتصريحات وتعليقات وصفت بأنها مسيئة للنبي محمد، كما ظهرتا مطالبات عدة لرئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي بضرورة الاعتذار، في وقت يتصدر هاشتاج إلا رسول الله يا مودي منصات التواصل الاجتماعي.

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التصريحات المسيئة للنبي تكشف حجم التوتر المتزايد ضد سياسات الحزب الحاكم

وأضافت الصحيفة، أن واقعة التصريحات المسيئة للنبي تلقي الضوء على التوتر المتزايد تجاه سياسات حزب بهاراتيا جاناتا، وهو حزب قومي هندوسي متهم بالتهميش المنهجي والإشراف على اضطهاد 200 مليون مسلم في البلاد.

كما أن هذه التصريحات تتسبب في أزمة للهند مع دول الخليج العربي، في وقت يأتي ما يقرب من 40٪ من احتياجات الهند من الغاز من قطر ويعيش حوالي 6.5 مليون هندي في منطقة الخليج.

تقرير أمريكي يوثق اضطهاد الأقليات الدينية في الهند

وذكرت صحيفة جارديان أن تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية صدر الأسبوع الماضي يوثق عمليات قتل واعتداءات وترهيب للأقليات الدينية في الهند.

وأوضحت كذلك أن الحكومة الهندية شعرت بالقلق الشديد حيال ما جاء في التقرير، واصفة التقرير بأنه سيء.

إجراءات الحزب الحاكم في الهند ضد المسيئين للنبي محمد

ومع زيادة حالة الغضب داخل الأوساط العربية والإسلامية من التصريحات المسيئة للنبي محمد، قرر الحزب الحاكم في الهند وقف المتحدثة باسمه نوبور شارما، كما قرر وقف فاكين جيندال وهو مسؤول الدائرة الإعلامية في الحزب بدلهي.

وقال تقرير سابق لصحيفة جارديان إن هذه الإجراءات العقابية لم يتم التحرك واتخاذها إلا بعد أسبوع تقريبا، أي بعد أن تحولت التصريحات إلى أزمة حقيقية أمام الحكومة الهندية التي تحاول التملص منها.