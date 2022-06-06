بعد التصريحات المسيئة للنبي محمد في الهند.. غضب هندوسي بسبب طرد نوبور شارما

عقب التصريحات المسيئة للنبي محمد في الهند، قرر حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وقف نوبور شارما المتحدثة باسمه، ومسؤول الدائرة الإعلامية في دلهي نافين جندال، إلا أنه رغم حالة الغضب من قبل المسلمين تجاه تلك التصريحات المسيئة، فإن بعض أنصار الحزب يرفضون تلك القرارات، بل وأعربوا عن دعمهم للمسؤولين، بحسب تقرير لصحيفة جارديان البريطانية، كما وصف بعضهم المسلمين بالمجرمين.

ومع تداول التصريحات المسيئة للنبي رغم مرور أسبوع عليها، دخلت الهند في أزمة حقيقية ذات بعد سياسي داخلي وكذلك مع عدد من الدول العربية والإسلامية الرافضة للإساءة للنبي، كما تصدر هاشتاج «إلا رسول الله يا مودي» منصات التواصل في إشارة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

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أزمة التصريحات المسيئة للنبي في الهند والموقف من نوبور شارما

وأوضحت الصحيفة، في تقرير اليوم حول تطورات التصريحات المسيئة للنبي في الهند التي أدلت بها نوبور شاروما، أن قرار طرد شارما وجندال قوبل بغضب من بعض أنصار حزب بهاراتيا جاناتا، الذين وصفوا القرار بأنه «جبان».

وذكرت الصحيفة أنّ زعيم جماعة هندوتفا المتشددة ياتي نارسينجهان، كتب مجموعة من التعليقات المسيئة للنبي محمد، كما وصف جميع المسلمين بـ«المجرمين».

غضب داخل الدول الإسلامية جراء التصريحات المسيئة للنبي في الهند

وتسببت التصريحات المسيئة للنبي في الهند في أزمة دبلوماسية بينها وبين عدد من الدول الخليجية والإسلامية، إذ قررت كل من الكويت وقطر استدعاء السفير الهندي لديهما وتسليمه مذكرة احتجاج ضد هذه التصريحات التي وصفت بأنه تغذي خطاب الكراهية.

وجرى تداول مقاطع مصورة صباح اليوم لقيام متاجر كويتية برفع البضائع الهندية في إطار حملة لمقاطعة البضائع الهندية في دول الخليج، الأمر الذي سيكلف دلهي خسائر اقتصادية.

في المقابل، أكدت الحكومة الهندية أن هذه التصريحات لا تعبر عن التوجه العام لدولة الهند وللحكومة، وقالت في بيان رسمي إنها صدرت عن مسؤولين هامشيين في الحزب الحاكم.