القوى العاملة: توفير 40 فرصة عمل واستخراج 313 شهادة قياس مستوى

أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بدء قبول طلبات راغبي العمل لـ 40 فرصة عمل بشركة «المهندس»، لمنتجات الكاوتشوك على أعمال العزل، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة.

الإسهام في الحد من مشكلة البطالة

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة الاسكندرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أنه يشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية، وأدى الخدمة العسكرية، والسن من 22 إلى 45 سنة، والمؤهل دبلوم متوسط أو فوق متوسط 3 و5 سنوات، وحسن الخلق ولا يشترط الخبرة، وسوف يحصل المتقدم على مزايا تتمثل في مكافأة مالية طوال فترة التدريب وعقد ابتدائي لمدة 3 أشهر.

استخراج 313 شهادة قياس مستوى

وفي ذات السياق كانت وزارة القوى العاملة، تلقت تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر يفيد بتعيين 381 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 4 «قادرون باختلاف»، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم 1872 شاباً، كما تم استخراج 313 شهادة قياس مستوى المهارة، و702 رخصة مزاولة الحرفة.

10 منح مواليد بـ 20 ألف جنيه

وأوضحت الوزارة، أن المديرية أفادت في تقريرها بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً بينها 10 منح مواليد بـ 20 ألف جنيه، و7 منح زواج بإجمالي 21 ألف جنيه المسجلين بقاعدة بيانات المديرية، أما في مجال السلامة والصحة المهنية، نظمت المديرية حملات للتفتيش على 221 منشأة، و5 حملات نوعية، وأسفر التفتيش عن تحرير 139 محضرًا، كما تلقت المديرية 45 شكوى عمالية، تم تسوية 8 منها وديًا، وإحالة 29 شكوى منها إلى القضاء، و18 شكوى أخرى مازالت قيد البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابع للمديرية.