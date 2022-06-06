القوى العاملة: توفير 40 فرصة عمل على أعمال العزل بالإسكندرية

أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بدء قبول طلبات راغبي العمل على 40 فرصة عمل بشركة المهندس لمنتجات الكاوتشوك على أعمال العزل، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة.

شروط التقدم للوظائف

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أنه يشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية، وأدى الخدمة العسكرية، والسن من 22 إلى 45 سنة، والمؤهل دبلوم متوسط أو فوق متوسط 3 و5 سنوات، وحسن الخلق ولا يشترط الخبرة، وسيحصل المتقدم على مزايا تتمثل في مكافأة مالية طوال فترة التدريب وعقد ابتدائي لمدة 3 شهور.

موعد التقدم للوظائف

وأوضح ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية، أن موعد الطلبات والمقابلات الشخصية يبدأ من السبت 11 إلى 18 يونيو 2022 من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، وما عدا يومي الجمعة والسبت، بمبنى مديرية القوى العاملة -سموحة - خلف نقابة الأطباء.