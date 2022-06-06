وزير الرياضة يطلع على تفاصيل تنظيم مصر لكأس العالم لسلاح المبارزة
كتب:
ماهر هنداوي
05:04 م | الإثنين 06 يونيو 2022
وزير الرياضة خلال اجتماعه اليوم بمجلس اتحاد السلاح
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني، لبحث استعدادات استضافة مصر بطولة العالم للسلاح المبارزة للثلاثة أسلحة كبار -رجال وسيدات، والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من (15-23) يوليو المقبل، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.
استعراض الترتيبات الخاصة بالصالات المجهزة للتدريب
تناول الاجتماع استعراض كل الاستعدادات الخاصة بالبطولة، والترتيبات الخاصة بالصالات المجهزة للتدريب والصالات المخصصة لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم للسلاح، والأدوات والتجهيزات الخاصة بالمباريات، وفنادق الإقامة والإعاشة وإجراءات الوصول بداية من الفنادق والملاعب وحتى المغادرة، والنقل التليفزيوني، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة باستخراج التأشيرات للدول المشاركة.
ومن جانبه، أشار وزير الشباب والرياضة إلى الدعم الذي تقدمه الوزارة لكل الاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها، وإعداد اللاعبين واللاعبات بمختلف المنافسات، في ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.
الوزير يشيد بالإنجازات أبطال السلاح المتتالية
ثمَّن «صبحي» حجم الإنجازات المتتالية التي يحققها أبطال مصر في رياضة السلاح على مستوى مختلف البطولات الدولية التي يشاركون بها، ويقدمون أداءً مميزاً بها، والفوز بألقابها المختلفة كترجمة فعلية للاستعدادات القوية التي يخضعون لها وفق خطة الاتحاد المصري للسلاح.
الحسيني: 2000 لاعب ولاعبة ومدرب في البطولة
من جانبه، وجَّه عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، الشكر لوزير الرياضة والدولة المصرية، مشيداً بجهود الوزارة في الدعم المقدم على كل الأصعدة، مشيراً إلى الإشادة الدولية من كل الاتحادات بالبطولات التي نظمتها مصر في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن عدد الدول التي من المتوقع أن تشارك تصل إلى 100 دولة بإجمالي 2000 لاعب ولاعبة وإداري ومدرب، مضيفاً أن مجلس الإدارة في انعقاد مستمر، وهناك مناقشات دائمة مع بقية أعضاء المجلس لوضع تصور نهائي قبل استضافة بطولة العالم للمبارزة.
أشار الحسيني إلى أن مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسلاح سوف يحضر البطولة، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمجلس الإدارة بالكامل على هامش البطولة.