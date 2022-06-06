وزير الرياضة يطلع على تفاصيل تنظيم مصر لكأس العالم لسلاح المبارزة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني، لبحث استعدادات استضافة مصر بطولة العالم للسلاح المبارزة للثلاثة أسلحة كبار -رجال وسيدات، والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من (15-23) يوليو المقبل، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

استعراض الترتيبات الخاصة بالصالات المجهزة للتدريب

تناول الاجتماع استعراض كل الاستعدادات الخاصة بالبطولة، والترتيبات الخاصة بالصالات المجهزة للتدريب والصالات المخصصة لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم للسلاح، والأدوات والتجهيزات الخاصة بالمباريات، وفنادق الإقامة والإعاشة وإجراءات الوصول بداية من الفنادق والملاعب وحتى المغادرة، والنقل التليفزيوني، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة باستخراج التأشيرات للدول المشاركة.

ومن جانبه، أشار وزير الشباب والرياضة إلى الدعم الذي تقدمه الوزارة لكل الاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها، وإعداد اللاعبين واللاعبات بمختلف المنافسات، في ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

الوزير يشيد بالإنجازات أبطال السلاح المتتالية

ثمَّن «صبحي» حجم الإنجازات المتتالية التي يحققها أبطال مصر في رياضة السلاح على مستوى مختلف البطولات الدولية التي يشاركون بها، ويقدمون أداءً مميزاً بها، والفوز بألقابها المختلفة كترجمة فعلية للاستعدادات القوية التي يخضعون لها وفق خطة الاتحاد المصري للسلاح.

الحسيني: 2000 لاعب ولاعبة ومدرب في البطولة

من جانبه، وجَّه عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، الشكر لوزير الرياضة والدولة المصرية، مشيداً بجهود الوزارة في الدعم المقدم على كل الأصعدة، مشيراً إلى الإشادة الدولية من كل الاتحادات بالبطولات التي نظمتها مصر في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن عدد الدول التي من المتوقع أن تشارك تصل إلى 100 دولة بإجمالي 2000 لاعب ولاعبة وإداري ومدرب، مضيفاً أن مجلس الإدارة في انعقاد مستمر، وهناك مناقشات دائمة مع بقية أعضاء المجلس لوضع تصور نهائي قبل استضافة بطولة العالم للمبارزة.

أشار الحسيني إلى أن مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسلاح سوف يحضر البطولة، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمجلس الإدارة بالكامل على هامش البطولة.