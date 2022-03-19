ختام منافسات بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات للإسكواش بمدينتي

اختتمت مساء الجمعة، منافسات بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات للإسكواش، التي انطلقت في العاشر من مارس الجاري، بحضور عاصم خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش، والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وجاءت النتائج على النحو التالي:-

منافسات ١١ سنةتوجت ريم محمود المغربي لاعبة الاهلي باللقب، وجاءت جودي محمد يسري لاعبة وادي دجلة في المركز الثاني على مستوى الناشئات، فيما فاز علي أحمد طلب باللقب على مستوى الناشئين، وجاء زميله في نادي وادي دجلة حسن أحمد عبد الجليل في المركز الثاني.

منافسات ١٣ سنةحصدت تاليا محمد زكريا لاعبة نادي سبورتنج اللقب على مستوى الناشئات، بعد فوزها على حبيبة رزق لاعبة نادي الصيد، ونال محمد هشام أباظة اللقب على صعيد الناشئين بعد فوزه على زميله في نادي الشمس عمر محمد الطباخ.

منافسات ١٥ سنةتوجت نادين الحمامي لاعبة نادي الشمس باللقب بعد فوزها على جنى جلال سويفي لاعبة نادي سبورتنج على مستوى الناشئات، وعلى مستوى الناشئين نال اياد محمد داوود لاعب سموحة اللقب بعد فوزه على كريس البير لاعب وادي دجلة.

منافسات ١٧ سنةكان لقب الناشئات من نصيب أمينة عرفي لاعبة تي أم سبورت، وجاءت جنى عويس لاعبة سموحة في المركز الثاني، وعلى صعيد الناشئين حصد سلمان شريف لاعب هليوبوليس اللقب بعد فوزه على محمد زكريا لاعب سبورتنج.

منافسات ١٩ سنةحصدت كنزي أيمن صابر لاعبة الصيد اللقب بعد فوزها على فيروز أبو الخير لاعبة سبورتنج على مستوى الناشئات، فيما فاز كريم التركي باللقب على مستوى الناشئين بعد فوزه على محمد ناصر عبد المنعم لاعب الشمس.

وأشاد عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، بالتنظيم المثالي للبطولة، مؤكدا على إن مجمع إسكواش مدينتي مواصفاته عالمية، ويستطيع بكل سهولة استضافة بطولات العالم.وأشار رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، إلى أن البطولة تميزت على المستويين التنظيمي والفني، وهو ما يؤكد على استمرارية مصر في صدارة التصنيف العالمي للعبة.

وقال رامي مصطفى، مدير مجمع إسكواش "مدينتي"، إن البطولة شهدت تسجيل رقماً عالمياً بمشاركة 1599 لاعباً ولاعبة، خاضوا 2300 مباراة، وهو ما لم يحدث في تاريخ أي بطولة إسكواش على مستوى.وأضاف، أن مجمع إسكواش مدينتي، مصمم على إستيعاب أكبر كم ممكن من اللاعبين وأولياء الأمور، ومجهز بكافة وسائل الراحة، والتدريب والترفيه، ونال إشادة من الاتحاد الدولي للإسكواش.