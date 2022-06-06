المفتي يدين بشدة إساءة مسؤول هندي للرسول والسيدة عائشة

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات ما نشره المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا في الهند على صفحته على «تويتر» من تطاول وإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وزوجته أم المؤمنين السيدة عائشة، مؤكدًا أن مثل هذه الإساءات تؤجج مشاعر الكراهية وتثير الفتنة.

يجب إصدار قانون دولي يجرّم الإساءة للأنبياء والأديان

وجدد مفتي الجمهورية، في بيانه اليوم الاثنين، دعوته إلى ضرورة إصدار قانون دولي يجرّم الإساءة للأنبياء والأديان والمقدسات والرموز الدينية، حفاظاً على السلم العام على مستوى العالم.

مثل هذه التصريحات والإساءات غير المسؤولة تؤجج مشاعر الكراهية

وشدد مفتي الجمهورية على أن مثل هذه التصريحات والإساءات غير المسؤولة تؤجج مشاعر الكراهية وتبث الفتنة وتُدخل العالم في صراعات وحروب، ما يحتّم ضرورة تدخل المجتمع الدولي وكل منظماته وهيئاته للتصدي لهذه المهاترات والإساءات ومواجهة كل ما من شأنه إثارة ونشر سموم الفتنة والكراهية.

وأكد فضيلة المفتي أن هذه التصريحات غير المسؤولة تمثل إساءة صريحة وتحديًا صريحًا لمشاعر أكثر من مليار ونصف مليار مسلم على مستوى العالم، مطالبًا بضرورة التصدي لمثل هذه الإساءات وغيرها التي لا طائل من ورائها سوى نشر الفتنة والكراهية، وتسهم في زيادة الهوة بين الحضارات والثقافات وتشيع الكراهية بين مختلف الشعوب وأتباع الأديان.