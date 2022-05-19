إحالة أوراق المتهم بقتل شهيد لقمة العيش في المقطم إلى مفتي الجمهورية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية محمد، عمرو محمد فوزي واسامة عبدالظاهر محمود، وأمانة سر عمر عاشور محمود عبدالرشيد، بإحالة المتهم بقتل سائق توك توك بالمقطم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«شهيد لقمة العيش»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

اختفاء التوك توك

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المقطم، بلاغًا بالعثور على سائق توك توك، مذبوحًا بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة «هـ. ز»، وتبيّن بالفحص إصابته بجرح ذبحي بالرقبة، وعدم وجود مركبة التوك التوك التي يعمل عليها.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وكشفت التحريات، عن أنّ المجني عليه مُقيم في قرية برطباط التابعة لمركز بني سويف، وموجود في المقطم للعمل على التوك توك، وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة بالمنطقة لكشف ملابسات الحادث.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، واستدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.