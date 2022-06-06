محافظ جنوب سيناء: خطة تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء تنتهي في سبتمبر المقبل

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء بدأ العمل بها منذ عام، ولا يكاد يمر أسبوع أو أسبوعين إلا ونلتقي للوقوف على آخر التطورات الخاصة بالاستعدادات لمؤتمر المناخ، المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

حديقة مركزية وسيارات كهربائية

وأشارمحافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش توقيع بروتوكول تعاون لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء بتكلفة 7 مليون جنيه من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة البيئة، إلى أن خطوات تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء شملت زيادة المساحات الخضراء.

وأوضح أنه يجرى إنشاء حديقة مركزية ساهمت وزارة البيئة في إنشائها بـ30 مليون جنيه، ونقل لها 100 ألف سيارة محملة بالطمي لزراعته، ومد شبكة ري، وبدأنا الزراعة بالفعل، واستعدادا للمؤتمر ستستقبل المدينة 150 أتوبيسا يعمل بالطاقة الكهربائية، ومثلهم من السيارات لاستقبال الشخصيات الهامة المشاركة في المؤتمر.

منتجعات خضراء بشرم الشيخ

وأضاف، أنه بالتعاون مع وزارة الكهرباء يجرى العمل للتحول نحو الطاقة المتجددة بإنشاء 4 محطات طاقة شمسية تخدم المدينة، كما انتهى العمل في تحويل 87 من الفنادق والمنتجعات إلى فنادق خضراء مستدامة تحمل علامة النجمة الخضراء، وسنقدم لهم كافة التسهيلات لبدء العمل في ظل المعايير البيئية الجديدة المطبقة بالمدينة.

وأشار إلى أن العمل بالكامل في تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ينتهي بداية سبتمبر المقبل، ولن يكون هناك أي أعمال عالقة سواء من محطات طاقة شمسية أو المساحات الخضراء أو التحول للطاقة النظيفة والغاز الطبيعي وتحول الفنادق إلى النجمة الخضراء.