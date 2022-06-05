وزير الرياضة يكشف تفاصيل أندية المناخ استعدادا لقمة شرم الشيخ.. 50 عضوا بكل نادي

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، والرياضة، حرص الوزارة على تكثيف المشروعات والبرامج المنفذة في أنحاء الجمهورية لتوعية الشباب والنشء بقضايا التغيرات المناخية، وأهمية الحفاظ على البيئة، بجانب توجه الوزارة نحو تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خضراء صديقة للبيئة، مشيراً أن قضايا البيئة والمناخ تأتى في مقدمة أولويات الدولة المصرية.

وكشف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، عن تفاصيل كثيرة بشأن أندية المناخ، من حيث عدد أعضاء كل نادى من أندية المناخ والبيئة بمراكز الشباب، والذين سيبلغ عددهم 50 عضواً بشكل مبدئي، كما كشف عن آليات عملها، حيث سيساهم في عمل تلك الأندية كل من أعضاء أندية التطوع، وأعضاء برلمان الشباب بمراكز الشباب، وسيتم تقديم الدعم الفني للبرامج والمشروعات المنفذة من خلال وزارة البيئة.

استعدادات لقمة المناخ في شرم الشيخ

وأشار الوزير إلى أن وزارة الشباب والرياضة تستعد لإطلاق أندية المناخ والبيئة بمراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات؛ تحضيراً لقمة المناخ COP27، وذلك عبر تحويل 31 شعبة بيئة بمراكز الشباب التابعة لإدارة الطلائع إلى أندية لها عضويات والتوسع في عددها الفترة المقبلة؛ بهدف تمكين الشباب والنشء من الانخراط في العمل المناخي، من خلال التعليم والتدريب والتوعية العامة بالبيئة والمناخ، والتعاون المجتمعي بشأن هذه القضايا.

التعاون بين وزارتي الشباب والبيئة

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى ان انشاء أندية المناخ يأتى في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة؛ للترويج لقمة المناخ على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والتوعية بالقضايا المناخية المختلف.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية وأنشطة تطوعية وفعاليات خدمة عامة للنشء والشباب داخل تلك الأندية.

يشار إلى أن مدينة شرم الشيخ ستستضيف نوفمبر المقبل فاعليات قمة المناخ العالمى فى دورته الـ 27 والتى من المتوقع أن يحضرها نحو 30 ألف مشارك من جميع دول العالم.