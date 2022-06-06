توقيع وثيقة مشروع «شرم الشيخ مدينة خضراء» بتكلفة 7 ملايين دولار

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، توقيع وثيقة مشروع شرم مدينة خضراء الممول من مرفق البيئة العالمية، الذي ينفذه جهاز شئون البيئة بالتعاون بين وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وقع على مشروع الوثيقة اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والسفير حازم فهمي ممثلا عن وزارة الخارجية، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ عدد من قيادات الوزارة المعنية.

تحويل شرم الشيخ إلى مدينة مستدامة بيئيا بـ7 ملايين دولار

وأكدت «فؤاد»، أن المشروع يهدف إلى تحويل شرم الشيخ إلى مدينة سياحية مستدامة بيئيًا ومتكاملة نموذجًا، بتكلفة تقدر بحوالى 7 ملايين دولار، بحيث تكون ذات أهمية وطنية ودولية، وذلك عبر تبني مزيد من التقنيات منخفضة الكربون، والممارسات الجيدة لإدارة المخلفات، ومزيد من الحماية المُعززَة لقوام رأس المال الطبيعي الخاص بها.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه سيتم تحقيق ذلك عبر وضع استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة لشرم الشيخ (SESSDS)، كذلك وضع خطة عمل، مع التركيز على المساعدة الفنية، وبناء القدرات والبرهنة على الممارسات الجيدة للتخفيف من آثار تغير المناخ، ولمنع المواد الكيميائية والمخلفات ولإداراتها، وذلك من خلال مجموعة من الاستثمارات التجريبية، وتنظيم الاستراتيجية المتكاملة للتنمية المستدامة، وخُططها التنفيذية، وتطويرها، وكذا تعزيز التغيير السلوكي، بالتزامن مع ما أوضحته الحكومة من أولويات واحتياجات وطنية وخاصية فى ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 بالمدينة نوفمبر المقبل.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن نجاح تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للتنمية المستدامة لشرم الشيخ (SESSDS) سيتطلب القيام بعمليات خاصة بأصحاب المصلحة المتعددين (MSP) حيث تُعزّز القدرات السياسية والفنية والمالية والتنظيمية، وكذا مشاركة المواطنين والعمليات الخاصة بأصحاب المصلحة لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بالمدينة.

فؤاد: تجربة شرم الشيخ يجرى محاكاتها في مدن أخرى

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن التدابير المُقدَمة من مشروع المدينة نموذجًا يجرى السعي لمحاكاته في أنحاء أخرى من مصر، محددةً مثالًا جديدًا لكيفية تصدي الوجهات السياحية بنجاحٍ لتحديات النمو التنموي.

وقالت «فؤاد»، إننا بدأنا بالفعل فى تحويل مدينة شرم الشيخ خضراء حيث تم تنفيذ العديد من الإجراءات؛ منها تحويل وسائل النقل للعمل بالكهرباء وإعلان مجموعة من الفنادق خضراء ومستدامة، وكذلك التحول لاستخدام الطاقة المتجددة، وتدريب العاملين في الفنادق السياحية والتدريب على معايير الاستدامة للمطاعم والكافتيرات هناك، وكذلك مراكز الغوص التي حصلت على النجمة الخضراء وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بها.

وشددت وزيرة البيئة على أن الوزارة تؤمن ان إعداد المواطن والعاملين بالقطاع السياحى للتحول الاخضر هو اهم الملفات التى تعمل عليها لذلك فهى عملت على تكثيف البرامج التدريبية والتوعوية مما ساهم فى دعم التحول وأسس له بالمنشات السياحية المتنوعة من فنادق ومطاعم و مراكز غوص و غيرها .

وقالت الوزيرة، إن جهود الدولة لدعم التحول نحو الإقتصاد الأخضر تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي، والحد من النفايات وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، نظراً لتعاظم الزخم العالمى حول أهمية تدعيم العمل المناخى والتوجه نحو تدعيم تمويل المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة لمواجهة التغيرات المناخية.