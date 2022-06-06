النيابة تأمر بحبس متهم باغتصاب طفلة بأشمون وعرضها على الطب الشرعي

أمرت النيابة العامة بحبس مُتهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بخطف طفلة، تبلغ من العمر 14 عامًا، بالإكراه، ومواقعتها بغير رضائها، بمركز أشمون في المنوفية.

كانت النيابة العامة باشرت، أمس، تحقيقاتها في الواقعة بعدما تلقت محضرًا بتعرض المجني عليها للخطف والمواقعة من أحد المقيمين ببلدتها، وإلقاء القبض على المتهم على أثر ذلك، بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان في مكتب النائب العام من تداول منشورات حول الواقعة تطالب بملاحقة المتهم.

النيابة تستمع لشهادة المجني عليها

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة المجني عليها، التي أوضحت أن المتهم تعرض لها بالطريق العام وأشهر سكينًا في مواجهتها، وتمكن بذلك من خطفها بالإكراه واقتيادها قسرًا إلى مسكنه وتعديه عليها هناك، واستجوبت النيابة العامة المتهم الذي أقرَّ بتعديه على المجني عليها وهتكه عرضها، فأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

عرض الطفلة على الطب الشرعي

وأمرت النيابة العامة بعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لتحديد ما لحق بها من إصابات جرَّاء التعدي، وطلبت مضاهاة بصمة المتهم الوراثية مع آثار عُثر عليها بملابس المجني عليها، وبيان العلامات المميزة في جسده، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد شرعت في إجراء المعاينة على مسكن المتهم الذي ارتكب به الواقعة لبيان ما به من آثار، إلا أنها أُبلِغت بإضرام مجهولين النار فيه احتجاجًا على ما فعل المتهم، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في تلك الواقعة وقوفًا على مرتكبيها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتُهيب النيابة العامة بالكافة الالتزام باللجوء للمؤسسات المعنية للإبلاغ عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها دون اللجوء لغير ذلك من أفعال تشكّل في ذاتها جرائم معاقبا عليها قانونًا، تتصدى لها النيابة العامة وسائر الجهات بحزم، وتُلاحق مرتكبيها والمحرضين عليها، ولا تلتمس لهم أي أعذار فيها مهما كانت الأسباب، حفاظًا على الأمن والسكينة العامة، وإعمالًا لسيادة القانون وإقامة العدالة.