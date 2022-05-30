النيابة العامة تبدأ التحقيق بمصرع 3 أطفال في ظروف غامضة بالدقهلية

بدأت النيابة العامة في محافظة الدقهلية، قبل قليل، تحقيقاتها في حادث العثور على جثث 3 أطفال داخل منزل أسرتهم، لمحاولة كشف لغز مصرع هؤلاء الأطفال في ظروف غامضة.

وقال شهود عيان إن سيارات الإسعاف تقف في محيط المنزل، محل الواقعة، تمهيداً لنقل جثامين الأطفال الثلاثة إلى المشرحة، لإنهاء تقرير الصفة التشريحية.

نقل الأم إلى المستشفى

وتم اكتشاف الجريمة بعد قيام والدة الأطفال بإلقاء نفسها أمام جرار زراعي، ظهر اليوم، مما تسبب في إصابتها بجروح بالغة، وبالفحص تبين إصابتها بجرح في الرقبة، تعرضت بسببه لنزيف حاد، حيث فقدت كمية كبيرة من الدماء.

وبحسب مقربون من الأسرة، فإن الزوج يعمل في إحدى الدول بالخارج، مشيرين إلى أن الجريمة مازالت تشكل لغزاً حتى الآن، ويحاول رجال الشرطة الكشف عنه والوصول إلى مرتكب الواقعة.

انتقال رجال المباحث الجنائية

وانتقل رجال المباحث الجنائية إلى منزل السيدة، وتُدعى «حنان»، 31 سنة، لمحاولة التعرف على سبب إصابتها بجرح في الرقبة إلا انهم اكتشفو وجود 3 جثث لأطفال في أعمار سنية مختلفة.

وقالت المصادر إنه تم العثور على جثمان كل من «أحمد» 10 سنوات، و«أنس» 5 سنوات، و«سمية» 3 سنوات، متوفين داخل المنزل، وتم التحفظ على جثامينهم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبحسب شهود عيان من الجيران، أكدوا أنهم لم يسمعوا أي استغاثات نهائياً من الأسرة خلال الساعات الماضية، وفوجئوا بتواجد رجال المباحث الجنائية في المنزل، بعد إصابة الأم في حادث الجرار الزراعي.

وتكثف مباحث الدقهلية من تحرياتها حول الواقعة، لمحاولة الوصول إلى مرتكبها، فيما تخضع الأم للعلاج حالياً في قسم الطوارئ بمستشفى المنصورة العام.