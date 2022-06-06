مصر تطلق المؤتمر والمعرض السياحي الدولي الأول في سبتمبر المقبل

تستعد السلطات المصرية المعنية لتنظيم مؤتمر ومعرض السياحة المصري الدولي الأول، تحت مُسمى Gate travel expo، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ووزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع كل الجهات المسؤولة في الدولة لضمان خروج الحدث بالشكل اللائق باسم مصر عالمياً، وذلك بالتعاون والشراكة مع شركة «سكاي دايف فيرورز»، إحدى الكيانات الوطنية الرائدة بمجال السياحة الرياضية.

تنظيم معرض السياحة المصري الدولي الأول في الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر

وقال أحمد عبدالله، المدير التنفيذي لشركة سكاي دايف فيرورز، في تصريح لـ«الوطن»، قبيل انطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن تنظيم مؤتمر ومعرض السياحة المصري الدولي الأول بقصر القبة الرئاسي، إن المؤتمر سيُنظم خلال الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر، ومن المستهدف والمخطط مشاركة أكثر من 56 دولة في فعالياته، وأكثر من 200 شركة متخصصة في مجالي السياحة والطيران، تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار، والشباب والرياضة، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة، وبالشراكة مع شركة «سكاي دايف فيرورز».

وأضاف «عبدالله»، أن المؤتمر هو أحد التحركات الجادة من قبل الدولة المصرية للترويج للمقصد السياحي المصري عالمياً، ومحاولة لجذب المزيد من السياحة الأجنبية الوافدة، وذلك بعد انحصار فيروس كورونا المستجد، وبدء معدلات السياحة الوافدة في الزيادة.

المؤتمر سيروج للمقاصد السياحية المصرية الفريدة بالدولة

وقال حسام سمير، المدير الاستراتيجي للقطاع التجاري في شركة «سكاي دايف فيرورز»، في تصريح لـ«الوطن»، إن المؤتمر والمعرض سيروج للسياحة المصرية، وتهتم «سكاي دايف فيرورز»، بالترويج للسياحة الرياضية، موضحاً أن مصر تتميز عن باقي دول العالم بالمناخ المعتدل على مدار العام، ووجود أماكن سياحية متعددة تمثل جهة ومقصد سياحي، مثل الأهرامات، والأقصر، وأسوان، والساحل الشمالي وغيرها.

وأضاف «سمير»، أن المؤتمر سيعكس للعالم الإمكانيات السياحية التي تمتلكها مصر في كل القطاعات، وطاقتها التشغيلية على مدار الـ12 شهرا في العام، على نقيض دول أوروبية تغلق في الشتاء، ودول عربية قد تجد الحرارة مرتفعة فيها، ومن ثم فإن المؤتمر هو دعوة حقيقية للسياح من حول العالم لزيارة مصر.

وقالت أمل مجدي، مسؤول تسويق في شركة «سكاي دايف فيرورز»، إن المؤتمر سيكون بمثابة منصة لكل الشركات السياحية والشركات المتخصصة في الطيران، لعرض خدماتها المتميزة للعالم، فضلاً عن دعوة محبي رياضة القفز بالمظلات لرؤية المعالم السياحية، والمشاريع القومية التي تنفذها الدولة.