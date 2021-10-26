انطلاق مهرجان القفز الحر بالمظلات بالأهرامات برعاية «الشباب والرياضة»

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان القفز الحر للمظلات «sky seekers» في منطقة الأهرامات الأثرية، تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للقفز بالمظلات، وبمشاركة 120 قافزاً من 19 دولة.

تنظيم المهرجان لوضع مصر على خريطة الأحداث الدولية الكبرى

ويأتي المهرجان ضمن الفعاليات الدولية التي تحرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيمها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لوضع مصر علي خريطة الأحداث الدولية الكبرى، علاوة علي تنشيط السياحة المصرية من خلال تلك البطولات والأحداث الرياضية.

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في تصريحات صحفية له حول هذه الفعاليات، أن مهرجان القفز الرياضي من أهم الأحداث الرياضية السياحية التي تحرص الوزارة على إقامتها بصفة مستمرة، لما لها من أهمية رياضية وسياحية كبيرة، وأهمها دعم السياحة الرياضية وإبراز معالم مصر الأثرية والسياحية وهو ما ظهر من خلال مشاركة 120 لاعبا من مختلف دول العالم، موضحاً أنهم بمثابة سفراء يتناقلون صورة مصر الرياضية والسياحية إلى دولهم في رسالة سلام من مصر أرض الحضارات إلى جميع أنحاء العالم، موجها الدعوة لشعوب العالم لزيارة مصر في ظل حالة الأمن والسلام والاستقرار التي تشهدها البلاد.

فعاليات رياضية متنوعة على أجندة الوزارة بالمناطق السياحية

وأضاف الوزير أن أجندة وزارة الشباب والرياضة تتضمن إقامة العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى في مختلف المواقع السياحية والأثرية المصرية، بالإضافة إلى المدن السياحية المصرية المعروفة عالميا بمشاركة مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك للترويج للسياحة المصرية، وتأكيدًا على أهمية ودور الرياضة وتأثيرها الإيجابي في بناء الإنسان والمجتمع.

من جانبهم، عبر المشاركون عن بالغ سعادتهم بمشاركتهم في مهرجان القفز الحر بالمظلات، وانبهارهم بمنطقة الأهرامات التي تعد واحدة من أعظم وأبهر المعالم السياحية والأثرية في العالم، مشيدين بحسن تنظيم المهرجان حفاوة الاستقبال والضيافة بمصر.