محمد كيلاني بعد مغامرة «سكاي دايف»: «أحلى إحساس في الدنيا» (فيديو)

حلّ الفنان محمد كيلاني، ضيفا على برنامج نجوم السماء المذاع على القناة الأولى، وشارك في عدة مغامرات، منها لعبة الواقع الافتراضي لمعايشة أجواء غير حقيقة وسط ردود أفعال غير متوقعة، كما تحدث عن مواقف مر بها في حياته الشخصية.

وأكد كيلاني، أنه عندما كان في مرحلة الشباب، حاول أن يرى حبيبته، وارتدى ملابس سيدة، وذهب إلى منزلها، وطرق الباب، لكن والدها فتح له: «سألته على عنوان تاني خالص، وما صدقت إنه قفل الباب ومشيت».

وحول طقوسه في الرحلات الجوية، أضاف: «أول ما بطلع الطائرة بنام، ولما كنت صغير، لما كان بيحصل حاجة في الطائرة بسبب مطبات الهواء، كنت بخاف، لكن بابا كان بيقولي نام».

سر عدم الحديث عن شريكة حياته

وأشار، إلى أنه لم يعلن عن شريكة حياته ولا يتحدث عنها في وسائل الإعلام، لأنها لا تحب هذا الأمر: «عندنا السوشيال ميديا، ممكن أي حد يقول أي حاجة، وأنا موصلتش لدرجة إني اقرأ تعليقات ويبقى عادي، والحمد لله إن مراتي ملهاش في الكلام ده».

وقفز محمد كيلاني من الطائرة، ضمن تجربة «سكاي دايف»، وأعرب عن سعادته بهذه المغامرة الرائعة، قائلًا: «ده أحلى إحساس في الدنيا، انا بقُر على كل الموجودين هنا، نفسي أطلع فوق تاني، اتشرفت بكم، تجربة عظيمة ولازم كل الناس تجرب تعمل كده، بلدنا حلوة أوي، العالم مليان سكاي دايف بس مفيش بلد عندها نفس المواقع اللي عندنا، مفيش كلام يوصف حلاوة اللي شفته».

فكرة البرنامج

ويعرض برنامج «نجوم السماء»، يوميًا طوال أيام شهر رمضان، ويستضيف نجما، يقفز من ارتفاع 14 ألف قدم، بالتعاون مع فريق سكاي دايف فاروس، الذين قاموا بتقديم عروض القفز بالمظلات في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.