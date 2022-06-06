تأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل جورج فلويد للعام المقبل

أمر بيتر كاهيل قاضي مقاطعة هينيبين الأمريكية، بتأجيل محاكمة ضابطي شرطة سابقين في مينيابوليس متهمين بالتسبب في وفاة جورج فلويد حتى العام المقبل.

وصدر الحكم من قبل قاضٍ، قال إن صفقة الاعتراف الأخيرة التي قبلها ضابط ثالث متهم في اعتقال فلويد يمكن أن تؤدي إلى احتمال محاكمة غير عادلة، ومن المتوقع أن يحاكم أن يحاكم «تو ثاو» و«جي ألكسندر كينج» في 5 يناير 2023، وكلا الرجلين متهمان بالمساعدة والتحريض على القتل العمد والتحريض عليه، وذلك بحسب شبكة إيه بي سي.

صفقة الاعتراف بالذنب

وأشار القاضي إلى أنّ الدعاية قبل المحاكمة بشأن صفقة الاعتراف بالذنب أُبرمت مع مدعى عليه ثالث، وهو ضابط شرطة مينيابوليس السابق توماس لين، وإدانات لين وثاو وكوينج في فبراير الماضي بتهم تتعلق بالحقوق المدنية الفيدرالية، قد تجعل من الصعب في هذا الوقت اختيار هيئة محلفين محايدة.

وكتب كاهيل في حكمه: «هذين الحدثين الأخيرين والدعاية المحيطة بهما مهمان لأنه قد يجعل من الصعب على المحلفين افتراض براءة ثاو 35 عامًا، وكونج 28 عامًا، من الاتهامات».

وأضاف القاضي أن تأجيل المحاكمة يجب أن يقلل من تأثير هذه الدعاية على حق المتهمين وقدرتهم على الحصول على محاكمة عادلة من هيئة محلفين محايدة وغير منحازة.

المساعدة في القتل غير العمد والتحريض عليه

واعترف «لين»، 39 عاما، بأنه مذنب في المساعدة في القتل غير العمد والتحريض عليه من الدرجة الثانية، وفي مقابل هذا الالتماس، وافق المدعون العامون على إسقاط التهمة الرئيسية الموجهة إليه بالمساعدة والتحريض على القتل العمد من الدرجة الثانية، وبموجب الاتفاق، سيوصي المدعون ومحامو لين بشكل مشترك بالسجن لمدة 36 شهرًا، ولو تمت محاكمته وأدين بجميع التهم ، سيواجه عقوبة قصوى بالسجن 40 عامًا.