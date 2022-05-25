بايدن يوقع على أمر حفظ الأمن في ذكرى وفاة جورج فلويد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إنه في ظل وصول الكونجرس إلى طريق مسدود بشأن كيفية معالجة مشكلات العنصرية والاستخدام المفرط للقوة، يعتزم الرئيس جو بايدن التوقيع على أمر تنفيذي بشأن حفظ الأمن خلال ساعات، بالتزامن مع ذكرى وفاة جورج فلويد.

التوازن بين حقوق الإنسان وعمل الشرطة

وتابعت الوكالة في تقرير لها، أن القرار يعكس محاولات بايدن لاستخدام السلطات المحدودة لمنصبه لتحقيق وعوده الانتخابية، وكذلك محاولته تحقيق توازن بين الشرطة وجماعات الحقوق المدنية في وقت تتفوق فيه المخاوف المتزايدة بشأن الجريمة على دعوات الإصلاح، حيث يعتمد الأمر على وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، وعلى سبيل المثال، مطالبتهم بمراجعة السياسات المتعلقة باستخدام القوة، كما تنشئ أيضًا قاعدة بيانات للمساعدة في تتبع سوء سلوك الضابط، وفقًا لتصريحات صادرة عن البيت الأبيض.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن الإدارة لا تستطيع أن تطلب من إدارات الشرطة المحلية المشاركة في قاعدة البيانات التي تهدف إلى منع الضباط الذين يثيرون المشاكل من التنقل من وظيفة إلى أخرى، يبحث المسؤولون عن طرق لاستخدام التمويل الفيدرالي لتشجيع تعاونهم، وبالإضافة إلى ذلك، يحد الأمر من تدفق فائض المعدات العسكرية إلى الشرطة المحلية، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل بعد عودة بايدن من رحلته إلى آسيا.

بايدن يلتقي أقارب فلويد

ومن المتوقع أن يظهر بايدن إلى جانب أقارب فلويد الذي أثار قتله على يد شرطة مينيابوليس احتجاجات على مستوى البلاد قبل عامين، حيث حدثت أكبر سلسلة من المظاهرات في التاريخ الأمريكي، وثبت أن الاحتجاج الأول نجح في تغيير سياسي عندما أدين أربعة ضباط العام الماضي بقتل فلويد، وحث بايدن الكونجرس على تمرير تشريع لإصلاح الشرطة، وقال إن حكم الإدانة لم يكن كافيا.